28.01.2019 09:20 545

Платная регистрация всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI) может начаться уже с 1 февраля. С такой инициативой выступила замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова, пишет издание РБК . В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.

Законопроект предлагает обязать производителей, импортеров и физические лица регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI в единой базе. Предполагается, что эта мера позволит бороться с контрафактной продукцией и защитить пользователей от кражи: операторов сотовой связи обяжут блокировать незарегистрированные устройства по IMEI, а физические лица смогут потребовать заблокировать телефон в случае кражи. Кроме того, по мнению авторов законопроекта, это поможет идентифицировать устройства, которые используются террористами.

IMEI — это уникальный 15- или 17-значный код, идентифицирующий конкретное мобильное GSM-устройство (мобильный телефон, ноутбук, планшет, модем — любое оборудование, которое может подключаться к сотовым сетям GSM, а также, возможно, устройства «умного» дома).

Зарегистрировать купленный за рубежом новый телефон нужно будет в течение нескольких месяцев. Физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать, привезенный из-за границы телефон через портал госуслуг, уточняет РБК. Данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи. Она будет синхронизироваться с международной базой данных ассоциации GSMA. Такие базы есть в некоторых странах, однако на межгосударственном уровне они никак не интегрируются.

То есть в теории даже заблокированный в России телефон будет работать в других странах, что позволит наладить новый бизнес перепродажи устройств за границу через классифайды вроде Avito или «Юлы».

Второй сомнительный момент — IMEI можно изменить программным способом через перепрошивку. Такую процедуру приходилось проводить с первыми iPhone, которые покупались в США и ввозились в Россию нелегально. «Существует опасность, — считает управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров, — увеличения доли «перепрошитых» телефонов, и, как следствие, появления дублей IMEI и блокировки обоих устройств. При этом пока нет ответственности за замену программного обеспечения. Предполагается, что оспаривание блокировки будет проходить в рамках специальной процедуры, на время проведения которой пользователь будет оставаться без связи. Таким образом, злоумышленники, зная ваш IMEI, смогут провоцировать блокировку».

Насколько новые правила принципиально облегчат идентификацию пользователя и какие именно «новые возможности» в борьбе с контрафактной продукцией откроет законопроект, тоже поясняется только в теории. На практике мы можем столкнуться с увеличением рынка «перепрошивки».

Более того у iPhone уже давно есть своя «противоугонная» система, позволяющая заблокировать краденное устройство дистанционно. В последних версиях операционной системы Android также есть подобные инструменты.

Борьба с терроризмом — тоже сомнительный аргумент. Предполагается, что оператор связи должен будет предупредить пользователя о возможной блокировке за несколько месяцев. Таким образом, если устройство действительно принадлежит террористу, то он успеет его поменять или перепрошить. Если же террористов будут блокировать без предупреждения, то в случае ошибки пользователь опять же рискует оказаться на несколько месяцев без связи.

Сегодня в РФ к сети подключено порядка 250 млн SIM-карт , из которых около 70% приходится на мобильные устройства. Это значит, что около 175 млн гаджетов потребуют регистрации. Возможно, закон будет предусматривать для них «амнистию», которая продлится от трех до пяти лет. Учитывая среднюю частоту смены устройств в России, за это время большинство пользователей скорее всего поменяют телефоны.

Но при том, что ежегодно в России продается 28 млн новых устройств, даже при планируемой стоимости регистрации не более 100 рублей это составит значительное поступление в бюджет.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff

