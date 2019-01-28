28.01.2019 09:40 670

Казначейство начнет напрямую проводить платежи бюджетных организаций в иностранных валютах, следует из законопроекта на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов. Это еще один инструмент защиты от санкций, говорят эксперты.

Как сейчас устроены валютные расчеты госпредприятий

Казначейство обслуживает лицевые счета федеральных государственных учреждений, внебюджетных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС), госпредприятий и ГУП. Однако для расчетов в иностранных валютах они должны открывать отдельные счета в банках. По закону валютные операции уполномочены обслуживать Сбербанк и ВТБ.

Сложилась парадоксальная ситуация, когда всю бюджетную систему обслуживает Казначейство, а валютные операции — уполномоченные банки, сказал РБК старший партнер «Пепеляев Групп» Иван Хаменушко. «Это разрушает единство системы бюджетного контроля. Все бюджетные расходы контролируются в режиме реального времени, а в части валютных операций — отставание на один шаг», — добавил эксперт.

По его словам, валютные операции постоянно встречаются в практике госучреждений. «Например, при расчетах иностранных студентов с российскими вузами, в сфере здравоохранения, научно-исследовательских работ, закупок иностранного оборудования», — отметил юрист.

Какие полномочия получит Казначейство

В случае принятия поправок Казначейство получит также функции агента валютного контроля, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Он направлен на защиту имущественных интересов России, сообщила РБК пресс-служба Минфина. «Данная функция позволит обеспечить прозрачность расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, централизацию валютных операций», — отметили в ведомстве.

Согласно законопроекту, госучреждения, расходующие бюджетные средства в иностранной валюте, будут обязаны:

сообщать Казначейству о сроках исполнения контрактов и ожидаемом времени получения валюты от нерезидентов;

переводить на счета в Казначействе выручку от экспорта товаров, работ и услуг в российской валюте в доле, установленной правительством;

возвращать (репатриировать) экспортную выручку на счета Казначейства.

Став агентом валютного контроля, Казначейство сможет устанавливать правила оформления паспортов сделок и сообщать о нарушениях в органы валютного контроля. ФНС и ФТС будут обязаны передавать Казначейству информацию о зарегистрированных декларациях на товары. Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2020 году.

В Казначействе отказались прокомментировать законопроект, переадресовав вопросы Минфину. ЦБ не ответил на запрос РБК.

Казначейство как единая бухгалтерия

Полномочия российского Казначейства постоянно растут. Ранее оно забрало функции бюджетного учета и оплаты труда сотрудников всех несиловых государственных ведомств. Минфин также предложил отдать Казначейству управление резервами Фонда соцстрахования.

К 2020 году Казначейство должно стать полноценной платежной системой и единой бухгалтерией правительства и федеральных органов власти, отмечал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Защита от санкций

Идея передать валютные операции госучреждений в Казначейство возникла в мае 2018 года. О подготовке поправок Минфин сообщил в пояснительной записке в федеральный бюджет на 2018 год. Реформу подтолкнули обращения распорядителей средств федерального бюджета вследствие усиления санкций, отмечали в ведомстве.

Угроза новых санкций действительно могла ускорить процесс, считает Хаменушко. «Конечно, организациям приятнее открывать счета в банках, потому что Казначейство неповоротливое. Но теперь страшно — вдруг банк окажется под санкциями», — отметил юрист.

Казначейство интегрировано с ЦБ и поэтому выпадает из связей коммерческих банков с корсчетами Федеральной резервной системы США. «Для проведения валютных платежей Казначейству не нужно опираться на корсчета за рубежом. Поэтому оно не попадает под риски, которые угрожают коммерческим банкам», — отметил Хаменушко.

Это «санкционный законопроект», согласна руководитель Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. «Для обычного бизнеса ничего не упрощается. Это просто очередная попытка создать нормальные правила работы в условиях требований валютного законодательства для узкого числа лиц, работающих через Сбербанк и ВТБ, которые сейчас под санкциями», — отметила Левашенко.

Что делают власти для защиты от санкций

Осенью в Минфине начал работу департамент по борьбе с санкциями. Он должен предлагать и координировать меры по снижению их негативного влияния на финансовую сферу и бизнес.

План защиты от санкций готовил и Совет безопасности. Среди обсуждаемых мер — включение в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, а в коммерческие соглашения — оговорки о недопустимости обоснования форс-мажоров санкциями США. Кроме того, обсуждается возможность приоритетных закупок не подпавших пока под американские санкции технологий, возможность разработки альтернативных международных систем расчетов.

Минэкономразвития предлагает не раскрывать данные о некоторых сделках крупных предприятий, а также о ликвидации банков. Это должно помочь системообразующим компаниям снизить издержки из-за санкций, пояснили в ведомстве.

Часть ранее открытых данных в связи с санкциями закрывал Центробанк. Например, он убрал попавшего под санкции Виктора Вексельберга из списка акционеров Меткомбанка.

В ноябре 2018 года правительство разрешило банкам под санкциями не публиковать обязательную информацию: банк должен проинформировать ЦБ о принятии соответствующего решения и раскрыть информацию самому регулятору, а Центробанку рекомендовано в таком случае не публиковать эти данные.

Ольга АГЕЕВА

