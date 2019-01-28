28.01.2019 09:50 816

С 1 февраля Банк России вернется к отложенным в 2018 году покупкам иностранной валюты для минфина.

Они будут проведены равномерно за три года. Ежедневный объем покупок вырастет на 2,8 млрд рублей (для сравнения, в январе ЦБ планово покупает каждый день валюты на 15,6 млрд).

В августе прошлого года Банк России для снижения волатильности на фоне санкций и оттока капитала приостановил покупки на открытом рынке, начав продавать минфину валюту напрямую из собственных резервов. С 15 января он вернулся на рынок с плановыми покупками. "Выпавшие" покупки превысили 2 трлн рублей, или около 30 млрд долларов, оценивают аналитики банка "Санкт-Петербург". В тот момент поддержка рублю была оказана существенная, 30 млрд долларов — значимый объем для 4,5 месяца.

По словам главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, в феврале ежедневный объем покупок валюты вместе с отложенными может приблизиться к 18 млрд рублей. Ослабляющий эффект для рубля не окажется масштабным из-за пока невысоких объемов спроса ЦБ на валюту и плавного возращения регулятора на рынок.

Пополнение резервов на дополнительные 10 млрд долларов могут стоить среднегодовому курсу рубля к доллару более двух рублей при текущих ценах на нефть, допускают в банке "Санкт-Петербург". Более того, объем рублевой ликвидности увеличится на 700 млрд рублей, что может быть воспринято регулятором как смягчение денежно-кредитных условий и выступит фактором в пользу более жесткой денежно-кредитной политики, ожидают аналитики.

Роман МАРКЕЛОВ

