28.01.2019 10:10 1741

Банк России рекомендовал кредитным организациям указывать минимальную гарантированную ставку по депозитам — в рекламе, при консультациях и на самом видном месте договора об открытии вклада или счета.

Такая рекомендация содержится в информационном письме первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, которое было разослано по кредитным организациям 23 января.

Причиной письма Швецов называет случаи, когда банки сообщают только о максимально возможной доходности вклада, зависящей от соблюдения вкладчиком ряда условий (например, приобретения страховки к вкладу), или указывают доходность только за отдельный период.

Гарантированную ставку ЦБ рекомендует рассчитывать исходя из значения процента, который банк обязан уплатить на минимальную сумму вклада без учета дополнительных условий, увеличивающих ставку. Для мультивалютных вкладов показатель рекомендуется раскрывать в каждой из валют.

Примерно треть всех вкладов на российском рынке имеют варьирующуюся в зависимости от условий ставку, так же распределяются средства вкладчиков, вложенные под переменную (1/3 объема вкладов) и постоянную (2/3) ставку, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его оценке, разница между минимальной и максимальной ставками по одному депозиту составляет в среднем около 1,5-1,75 процентного пункта.

"Минимальная ставка по депозиту — это именно та цифра, на которой банковскому работнику очень невыгодно заострять внимание потенциального клиента, и именно это регулятор просит сделать", — говорит он.

Гарантированную ставку Швецов рекомендует указывать на первой странице договора вклада в квадратной рамке в правом верхнем углу и хорошо читаемым шрифтом. Сейчас такие же требования обязательны для размещения информации о полной стоимости потребительского кредита в договорах о кредитах, с тем исключением, что ПСК должна раскрываться не только в процентах, но и в денежном выражении.

Обычная манипуляция со ставкой по депозиту заключается в том, что банк закладывает разные уровни ставок для разных промежутков времени, например, с 1 по 100-й день вклада ставка может быть 9,5%, со 101 по 200-й день — 9%, а с 201 по 300-й день она снижается до 8,5%.

"В рекламе указывается максимальное значение ставки, а обычный клиент банка редко утруждает себя подсчетом средней ставки, зачастую даже не знает, как ее правильно посчитать, так как условия могут быть еще более запутанными, с неравными временными периодами и неравным шагом изменения уровня ставки, — говорит Дмитрий Жарский. — Ставка также может варьироваться в зависимости от срока и суммы вклада, сопоставить все эти параметры в уме обычно невозможно, на это и делается расчет маркетологами при составлении предложения".

Игорь ЗУБКОВ

