28.01.2019 10:20 760

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке. По оценке авторов инициативы, граждане смогут продавать их, зарабатывая до 60 тыс. руб. в год. По мнению экспертов, такие оценки сильно преувеличены, а сам законопроект разработан в интересах банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов и недостаточно защищает конфиденциальность.

ФРИИ подготовил проект изменений в закон «Об информации» (есть у "Ъ"). Это не заключительный вариант, перед внесением в Госдуму его еще будут обсуждать, уточнила директор по правовым инициативам фонда Александра Орехович. Сейчас закон однозначно не отвечает на вопрос, кому принадлежат персональные данные, указывают в ФРИИ. Из-за этого некоторые операторы персональных данных распространяют их на коммерческой основе без согласия субъекта, а другие, наоборот, боятся ими торговать, что сдерживает развитие легального рынка. ФРИИ предлагает ввести термин «деперсонализированные данные» и обеспечить их свободное обращение на рынке. Граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах. Бизнес сможет покупать данные, если гражданин даст согласие на их обработку, и отчислять в его пользу процент от сделки. При этом граждане могут не давать согласия на обработку данных, чтобы исключить их из оборота.

В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год,

что станет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых и «позволит принести в казну несколько миллиардов рублей» от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных. Бизнес получит инструмент легального обмена пользовательскими данными и дополнительный доход, что ускорит рост этого рынка и ликвидирует в нем теневую экономику, рассчитывают авторы инициативы.

У опрошенных "Ъ" экспертов есть вопросы к законопроекту. «Концепция, что человек может полноценно распоряжаться своими данными, красива, но требует законопослушности всех участников интернета»,— осторожен глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит. Оценка доходов в 15–60 тыс. руб. в год на человека, по его мнению, завышена, можно говорить лишь о нескольких тысячах рублей в год, что «вряд ли заставит граждан регистрироваться в качестве самозанятых». Суммы 15–60 тыс. руб. «выглядят крайне сомнительными», согласен основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян, это значило бы, что на такие выплаты в масштабах страны ушли бы триллионы рублей, притом что весь рекламный рынок, то есть потенциально основной потребитель таких данных, оценивается в 450 млрд руб.

По мнению господина Оганесяна, законопроект в текущем виде легализует действия, которые сегодня незаконны, и составлен «к откровенной выгоде российских держателей big data» — банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов.

«За счет слова "деперсонализация" он открывает практически безграничные возможности торговли клиентскими данными и снимает ответственность за их утечки. Просто из данных будут исключены фамилия, адрес и телефон, а добавлен, например, рекламный ID. При этом эксперименты показывают: достаточно совместить совсем небольшой объем деперсонализированных данных, чтобы с высокой точностью привязать их конкретному человеку»,— предостергает он. В ФРИИ возражают, что деперсонализированные данные в отличие от обезличенных полностью утрачивают связь с субъектом и его нельзя идентифицировать даже при наличии дополнительных сведений.

Термин «деперсонализированные данные» все же не вполне понятен, подтверждает и юрист НЮС «Амулекс» Валентин Контарев. Кроме того, под вопросом может быть достоверность простой электронной подписи, с помощью которой, согласно проекту, можно дать согласие на обработку данных, а персональные данные о здоровье по закону вообще нельзя обрабатывать, указывает он.

С тем, что проект будет особенно интересен крупным розничным банкам и торговым сетям, согласен и директор по инновациям «SAS Россия и СНГ» Юлий Гольдберг, отмечая, что для них он откроет новые возможности в части продуктов, контактной политики и предупреждения мошенничества.

В Роскомнадзоре комментарий не предоставили.

Кристина ЖУКОВА, Юлия ТИШИНА