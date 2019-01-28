28.01.2019 10:40 1028

Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) ужесточил обвинение экс-президенту Рост-банка Артему Хенкину. Финансисту, которому ранее инкриминировалось хищение средств Росэнергобанка путем выдачи «технических» кредитов, теперь добавлена и организация преступного сообщества. Сам Артем Хенкин находится с 2018 года в международном розыске, поэтому новое обвинение ему предъявлено заочно. Девять других фигурантов этого расследования находятся в СИЗО.

По данным источников "Ъ", СКР заочно предъявил обвинение в организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ) бывшему президенту банковской группы «Рост» Артему Хенкину. До этого ему вменялись в вину особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ) и растрата (ст. 160 УК РФ). Сам Артем Хенкин практически сразу после начала расследования обстоятельств хищения средств Росэнергобанка скрылся от следствия и с прошлого года находится в международном розыске. Недавно Черемушкинский суд столицы заочно арестовал банкира, что позволяет следственным органам направить материалы на обвиняемого в Интерпол.

Как ранее сообщал "Ъ" , СКР считает бывшего главу Рост-банка организатором группы, которая занималась хищением средств Росэнергобанка накануне краха кредитного учреждения. Напомним, что лицензия у Росэнергобанка, входившего в первую сотню российских банков по величине активов, была отозвана 10 апреля 2017 года. Одной из причин стало то обстоятельство, что Центробанк выявил в его отчетности недостоверные сведения. При этом регулятор оценил бизнес-модель кредитного учреждения как «крайне рисковую».

Когда своей проверкой занялись следственные органы, то они установили, что руководство и собственники банка, среди которых были граждане Эстонии, Израиля и России, занимались выводом средств кредитного учреждения путем выдачи так называемых технических кредитов подконтрольным компаниям. Из-за этого в банке на момент его краха образовалась дыра более чем в 29 млрд руб. При этом бывшее руководство Росэнергобанка после введения в банке временной администрации не передало ей оригиналы кредитных договоров на 9,8 млрд руб.

В результате 5 июня 2017 года управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), а позже в деле появилась и статья о мошенничестве. 3 октября 2017 года материалы расследования были переданы управлению СКР по Юго-Западному округу Москвы. 21 мая 2018 года Артему Хенкину было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и растрате: следователи считают его организатором хищений средств Росэнергобанка.

Стоит отметить, что помимо банкира Артема Хенкина в рамках расследования были задержаны девять фигурантов, в том числе бывший и. о. предправления Росэнергобанка Виталий Сухов и член совета директоров банка Мария Маклакова.

Владислав ТРИФОНОВ