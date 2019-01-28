28.01.2019 10:50 645

Из списка SDN удалены En+, UC Rusal и «ЕвроСибЭнерго».

Минфин США официально объявил о снятии санкций с трех компаний, принадлежащих миллиардеру Олегу Дерипаске — холдинга En+, алюминиевого гиганта UC Rusal и энергетической компании «ЕвроСибЭнерго». В соответствии с поставленными в декабре прошлого года условиями, доли Дерипаски в компаниях сокращены так, чтобы бизнесмен не мог осуществлять над ними контроль, отмечает Минфин.

В сообщении американского Минфина подчеркивается, что в советах директоров UC Rusal и En+ большинство будет у независимых директоров, в том числе у американских и европейских граждан. Эти директора не будут иметь никаких «профессиональных и семейных связей» с Дерипаской или какой-либо компанией, находящейся в санкционном списке SDN (Specially Designated Nationals). Санкции против самого Дерипаски при этом продолжат действовать (как и против других компаний бизнесмена, в том числе «Группы ГАЗ»). Компании согласились установить «беспрецедентный уровень прозрачности» для Минфина США в сфере аудита сертификации и отчетности, добавляет финансовое ведомство США.

О намерении снять санкции с трех компаний Дерипаски Минфин объявил еще 19 декабря прошлого года. Несмотря на то, что Демократическая партия США пыталась оспорить этот шаг в Конгрессе (с точки зрения демократов, снятие санкций — это преждевременный и политически мотивированный шаг), Минфин США и его глава Стивен Мнучин последовательно отстаивали свою позицию, объясняя снятие санкций с компаний исключительно рыночными соображениями.

Компании Дерипаски оказались под санкциями 6 апреля 2018 года. Попадание в список SDN должно было лишить их возможности вести бизнес с американскими гражданами и компаниями, а также существенно затруднить взаимодействие с любыми другими зарубежными компаниями, которые рисковали попасть под вторичные санкции. Тем не менее, на практике Минфин США несколько раз продлевал дедлайн (в последний раз — до 28 января), до которого американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых обязательств UC Rusal и En+. Более того, UC Rusal мог продолжать поставлять свою продукцию тем своим клиентам, с которыми заключал контракты в прошлом.

На Гонконгской фондовой бирже акции UC Rusal на фоне снятия санкций растут на 4,7%.

На какие условия согласились компании Дерипаски

Доля Дерипаски в En+ должна сократиться с «примерно 70%» до 44.95%, причем увеличить ее бизнесмен не сможет. Основную долю при сокращении получает банк ВТБ, которому в En+ уже принадлежит 9,62%. Банку передается 92 млн акций, его доля в холдинге вырастет до 24%. Еще 21 млн акций (3,22%) переходят в благотворительный фонд Дерипаски «Вольное дело». Наконец, доля швейцарского сырьевого трейдера Glencore в En+ достигнет 10,55% (компания поменяет на бумаги En+ принадлежащие ей 8.75% в UC Rusal). Сделка с Минфином предполагала, что денег в рамках транзакций Дерипаска не получит.

При этом среди акционеров компании остаются близкие к Дерипаске люди. Экс-супруге миллиардера Полине Дерипаске принадлежит 5,19%, ее отцу Валентину Юмашеву — 5,19%. Еще 1,78% в En+ приходится на компанию Orandy Capital Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах (ранее в документах En+ она упоминалась как принадлежащая членам семьи бизнесмена). Противники снятия санкций с En+ отмечали, что суммарно доля Дерипаски и связанных с ним акционеров в такой конфигурации составит 57%. Впрочем, согласно поставленным Минфином условиям, связанные с российским миллиардером акционеры должны будут передать право голоса по своим акциям независимым лицам. Право голоса самого Дерипаски в En+ будет ограничено 35%. Совет директоров En+ будет состоять из 12 человек, из которых 8 не будут иметь связей с Дерипаской, и половина будут гражданами США и европейских стран. Холдинг должен будет регулярно отчитываться в Минфин США о соблюдении условий сделки и направлять в санкционное подразделение Минфина — OFAC — протоколы заседаний совета директоров и квартальные отчеты.

В UC Rusal доля прямого владения Дерипаски снизится до 0,01%, 8 из 14 членов совета директоров компании не будут иметь никаких связей с бизнесменом. Гендиректор «ЕвроСибЭнерго» (в компании нет совета директоров) должен будет регулярно уведомлять OFAC, что не работает в интересах Дерипаски.

Еще одно условие, которое ставил в декабре американский Минфин — запрет для En+ и UC Rusal на переезд в российскую юрисдикцию без одобрения новых составов советов директоров и уведомления OFAC. При этом обе компании, зарегистрированные сейчас на острове Джерси (коронное владение Великобритании в проливе Ла-Манш) проявляли интерес к переезду. 20 декабря акционеры En+ одобрили перерегистрацию компании в российском внутреннем офшоре — острове Октябрьский в Калининградской области. 5 ноября совет директоров UC Rusal также одобрил переезд в Россию.