Рубль отреагировал на снятие санкций с «Русала» умеренным ростом

28.01.2019 11:00 676

Рубль утром понедельника показывает умеренный рост в начале биржевой сессии, без фанатизма отыгрывая снятие американских санкций со структур российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Сдерживающими факторами могут выступать дешевеющая нефть, подходящий к концу налоговый период, валютные интервенции ЦБ, а также риски новых ограничений против РФ со стороны возобновившего работу правительства США.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,92, и рубль набирает 8 копеек.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 75,21, и здесь рубль дорожает 9 копеек.

"Позитивные новости санкционного характера могут вновь вернуть пару доллар/рубль в диапазон 65,50-66,00. В то же время ключевым драйвером для рубля остается общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Минфин США объявил в воскресенье о снятии ограничений с Русала, En+ и Евросибэнерго — трех компаний, связанных с остающимся под санкциями российским олигархом Олегом Дерипаской, который, по сообщениям американского ведомства, потерял контроль над компаниями.

Сегодня завершается уплата налога на прибыль.

Нефть марки Brent теряет в цене более одного процента из-за увеличения числа буровых установок в США впервые с начала 2019 года и на фоне новых признаков замедления экономики Китая, и баррель оценивается $60,87

Евро утром понедельника показывает минимальные изменения против доллара, котировки вблизи $1,1410.

Сырьевые и развивающиеся валюты растеряли утренние позиции и сейчас находятся вблизи уровней пятничного закрытия.

В фокусе внимания заседание ФРС США 29-30 января.

Президент США Дональд Трамп согласился прекратить частичную приостановку работы правительства, продолжавшуюся 35 дней, что грозит возобновлением проработки второго пакета санкций против России, связанных с отравлением Скрипалей и химатаками в Сирии.

Центробанк увеличивает объем интервенций с 1 февраля из-за начала отложенных покупок валюты, впрочем, на небольшую сумму в 2,8 миллиарда рублей ($42 миллиона по текущему валютному курсу).

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ