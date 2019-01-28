28.01.2019 13:30 688

«Отмена санкций в отношении En+ — это поворотный момент в истории компании. Это первый случай, когда независимые директора компании, торгующейся в Лондоне, пользуясь поддержкой миноритарных акционеров, лишают контроля над компанией мажоритарного акционера в ответ на санкционную политику США», — заявил председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, приветствуя решение американского Минфина о снятии санкций с холдинга. По словам Баркера, это победа сильного корпоративного управления, выводящая En+ на новый путь в качестве независимого лидера в своем секторе, работающего в 14 странах на пяти континентах. План по выводу компании из санкционного списка поддержали страны ЕС, британское правительство и государства от Швеции до Ямайки, подчеркнул председатель совета директоров En+.

Снятие санкций накладывает на En+ определенные обязательства, теперь холдинг приступил к их выполнению. Совет директоров компании покинули семь человек — Тимур Валиев, Александр Кровушкин, Михаил Лихотников, Александр Шистко, Константин Молодкин, Юрий Дворянский и Денис Холодилов.

Из пришедших им на смену семи человек лишь трое россиян: Андрей Шаронов, Александр Чмель и Игорь Ложевский. Шаронов сейчас является президентом Московской школы управления «Сколково». Он также занимает пост председателя совета директоров ООО «НефтеТрансСервис», входит в правление «Совкомфлота» и «ФосАгро». Чмель — также сотрудник школы «Сколково», там он директор программ корпоративного обучения. Кроме того, он занимает должность старшего советника в совете директоров хедхантинговой компании Spencer Stuart. Ложевский — выходец из Deutsche Bank, он занимал пост вице-президента по Восточной Европе в подразделении по управлению активами. В середине 1990-х Ложевский работал в компании «ЮКОС Америка», советником президента ЮКОСа по финансовым вопросам. В его послужном списке также — руководство инвестиционно-банковским департаментом ВТБ.

Кроме того, в совет директоров En+ вошли Кристофер Бернем, Карл Хьюз, Джоан Макнафтон и Николас Йордан. Бернем руководит инвесткомпанией Cambridge Global Capital. Он работал заместителем генсека ООН по вопросам управления, помощником главы Госдепартамента США по управленческим вопросам, был вице президентом в подразеделении Deutsche Bank по управлению активами. У Карла Хьюза, как отмечается в сообщении En+ — 30-летний опыт работы, связанной с нефтяным и горнодобывающим секторами. В частности, в его послужном списке — руководство подразделением Deloitte по энергетике. Макнафтон до 2007 года работала в британском правительстве, курируя там направления энергетики и энергетической безопасности, сейчас она председатель климатического совета и консультативного совета Европейской коалиции за новую энергию. Николас Йордан был соруководителем российского подразделения Goldman Sachs возглавлял подразделение UBS по России и СНГ. Йордан также руководил инвестхолдингом Finstar Олега Бойко. Его брат Борис Йордан — владелец компании «Ренессанс Страхование».

Бейкер, Додж и другие

О выводе компаний Дерипаски из-под санкций Минфин США официально объявил 27 января. Дерипаска сократит свою долю в En+ с 70 до 44,95%, его право голоса будет ограничено 35%. Акции бизнесмена получили ВТБ (доля банка выросла с 7,65% до 22,27%), а также поддерживаемый Дерипаской благотворительный фонд «Вольное дело». Ни ВТБ, ни «Вольное дело» не смогут голосовать по своим акциям — они должны будут передать это право третьим лицам. Так же должны будут поступить связанные с Дерипаской акционеры En+ — бывшая супруга бизнесмена Полина Дерипаска и ее отец Валентин Юмашев.

В качестве трасти, которым будет передано право голоса, выступят Ди Джей Бейкер из юридической фирмы Latham & Watkins LLC, топ-менеджер консалтинговой компании Pegasus Capital Advisers Дэвид Крейн, Артур Додж и зарегистрированная на острове Джерси компания Ogier Global Nominee Ltd.

Еще один аспект снятия санкций с En+ — обмен на долю в холдинге (10,55%) принадлежащих швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore акций UC Rusal (8,75%). Как сообщает En+, обмен пройдет в две стадии — сначала Glencore передаст En+ 2% UC Rusal, а через год — еще 6,75%.