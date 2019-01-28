28.01.2019 17:30 662

Независимый управляющий Дэвид Крейн будет распоряжаться правом голоса части доли госбанка ВТБ в группе EN+ после снятия американских санкций с компании, семья Олега Дерипаски передаст права по своим акциям Яну Бейкеру, бывшему партнеру американской юрфирмы Latham & Watkins, сообщил Рейтер источник, знакомый с вопросом, в понедельник.



По словам источника, дополнительные 10 процентов акций Дерипаски перейдут в фонд, который будет автоматически голосовать с независимыми акционерами.

Минфин США объявил в воскресенье о снятии санкций с Русала, En+ и Евросибэнерго — трех компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, который снизил свои доли.

По данным управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), доля миллиардера должна была быть снижена через передачу заложенных в ВТБ акций En+ самому банку или не находящейся под санкциями организации, обмена пакета Glencore в Русале на акции En+, пожертвования благотворительному фонду Дерипаски.

ВТБ, а также акционеры, имеющие профессиональные или семейные связи с Дерипаской, должны были передать право голосовать акциями En+ независимой третьей стороне. Дерипаска сократит свою долю до 44,95 процента акций, но не сможет голосовать свыше 35 процентами.

Клара ДЕНИНА. Текст Ксении ОРЛОВОЙ. Редактор Анастасия ЛЫРЧИКОВА