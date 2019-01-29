29.01.2019 08:40 513

Оценка регулирующего воздействия сэкономила бизнесу 150 млрд рублей в 2018 году, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Механизм позволяет предотвратить появление правил, ведущих к необоснованным расходам предпринимателей. В среднем каждый третий проект нормативного акта содержит избыточные и затратные требования для организаций, уточнили в ведомстве. По оценкам экспертов, общий ущерб бизнеса от действующих абсурдных требований законов может составлять до 7% ВВП, или 7 трлн рублей в год.

За восемь лет работы оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на проекты правительственных и региональных документов подготовлено более 8 тыс. заключений. Из них в прошлом году — 1130, они сэкономили бизнесу 150 млрд рублей, отметили в Минэкономразвития. В предыдущие годы ОРВ сберегла предпринимателям примерно такую же сумму, добавили в ведомстве.

Например, механизм позволил отказаться от возможного появления программы МЧС по обучению мерам пожарной безопасности. Это сэкономило 1 млрд рублей бизнесу и 3 млрд рублей — государству. Также было отвергнут проект постановления о переоснащении железнодорожного подвижного состава дополнительным оборудованием. Суммарные затраты на него могли бы составить более 31 млрд рублей, сказали в Минэкономразвития.

ОРВ позволяет бизнесу реально участвовать в обсуждении проекта акта, отметил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Однако он уверен, что для решения проблем с нормами, введенными еще до появления в стране оценки регулирующего воздействия, необходима регуляторная гильотина, о которой на Гайдаровском форуме говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства действительно недавно поручил для снятия барьеров с бизнеса разработать «дорожную карту» и к 1 февраля следующего года провести инвентаризацию контрольно-надзорных требований — это и есть так называемая регуляторная гильотина. Дмитрий Медведев даже привел пример абсурдного требования из санитарно-эпидемиологического надзора к приготовлению омлета.

— Есть требование, оно сохраняется, к организациям общественного питания — по проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета, — рассказал глава кабмина. — Дословно это звучит таким образом: «При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5–3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180–200 градусов на 8–10 минут». Иначе жарить нельзя. Таких абсурдных требований, в общем, предостаточно.

Еще один распространенный пример избыточного регулирования, напрямую влияющего на затраты бизнеса, — согласование с властями открытия летней террасы ресторана, делится практикой юрист международной фирмы Duvernoix legal Елена Волкова. Чтобы открыть «летник», например, в Петербурге, необходимо согласовывать его схему со специальным комитетом по использованию и охране памятников архитектуры, регистрировать как отдельное подразделение в налоговой, оформлять еще одну лицензию на торговлю алкоголем и многое другое.

Сегодня насчитывается более 9 тыс. нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к предпринимателям, отмечали ранее в Минэкономразвития. Их планируется переоценить с участием экспертов, контролеров и регуляторов, а также предпринимательского сообщества. Не пересмотренные требования признают утратившими силу, а затем отменят. При этом риски того, что все старые запросы к бизнесу окажутся не измененными, будут исключены, добавляли в ведомстве.

Избыточное регулирование — это одно из основных препятствий для роста инвестиций, полагает замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его оценке, издержки предпринимателей из-за неэффективных и сомнительных норм составляют приблизительно 1% ВВП, или 1 трлн рублей ежегодно. С одной стороны, на это влияет целый пласт устаревших норм, действующих еще с советских времен, с другой — появление непродуманных новых, причем на всех законодательных уровнях.

По подсчетам ассоциации «Опора России», ущерб от излишнего регулирования для экономики в целом может быть и выше — до 7–7,5% ВВП, сообщила «Известиям» вице-президент организации Марина Блудян. По ее словам, практически на все аспекты предпринимательской деятельности установлены нормативы. Как их соблюдение, так и несоблюдение ведет к издержкам бизнеса.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

