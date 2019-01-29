29.01.2019 08:50 684

Банк ВТБ намерен разработать стратегию развития партнерских платформ, которая подразумевает создание цифровой банковской экосистемы, следует из материалов ВТБ, размещенных на сайте госзакупок. Банк готов заплатить 158 млн руб. (максимально возможная сумма) за информационно-консультационные услуги в этой сфере, говорится в документе. Одновременно ВТБ закажет разработку стратегии банка на 2019–2022 годы с максимальной стоимостью 320 млн руб.

Дата окончания подачи заявок по обоим конкурсам — 6 февраля, на выполнение работ отводится три месяца. РБК направил запрос в ВТБ.

Текущая стратегия ВТБ уже предусматривает фокус на цифровой трансформации бизнеса и использовании алгоритмов для персонификации продуктов в розничном бизнесе, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. С другой стороны, банк традиционно придерживался роли финансового партнера, почему и не создавал собственную экосистему. Логично, что в рамках нового стратегического цикла стратегия развития партнерских платформ снова оказалась в центре внимания, указывает эксперт.

Рост за счет нетрадиционных продуктов

Значительную часть роста банковского бизнеса необходимо обеспечить за счет развития стратегических партнерств и новых направлений работы, утверждается в техническом задании на создание цифровой экосистемы. Необходимость такого подхода в ВТБ видят в «глобальной тенденции к снижению доходности традиционных банковских продуктов».

Нанимаемый банком консультант должен будет проанализировать:

опыт развития партнерских платформ (экосистем) в России и мире, включая финансовые организации и технологические компании;

потенциал экосистем, которые создают ключевые конкуренты ВТБ в России, — Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк;

основные бизнес-модели и типы инициатив, реализуемых банками для развития своих экосистем.

Участник конкурсной закупки также должен будет определить для ВТБ основные предпосылки для применения инновационных банковских продуктов и площадок, а также проработать перечень основных задач и подходов к их выполнению.

Для стратегии развития ВТБ на трехлетний период банку требуется оценка консультантами текущего состояния финансовых рынков в России, прогноз развития клиентских потребностей и моделей потребления, а также экспертиза финансовой модели и соответствующих рыночных и финансовых целей банка, в том числе в цифровой экономике.

Конкурировать экосистемами

Сегодня традиционного банкинга мало, для того чтобы активно масштабировать бизнес и наращивать его капитализацию, поэтому ставка на развитие экосистем дает возможность создавать технологии, которые будут интересны не только классическим клиентам банка, но и совершенно разным группам потребителей, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. Но банки вынуждены конкурировать в этом сегменте не только с другими кредитными организациями, но и с мобильными операторами, социальными сетями и ИТ-компаниями, отмечает он.

Банкам необходима трансформация бизнеса, однако без детальной стратегии, основанной на анализе конкурентной среды, задачу по созданию конкурентоспособной экосистемы решить крайне сложно, рассуждает Коршунов. «Развитие цифрового направления позволит ВТБ усовершенствовать сервисы для клиентов и диверсифицировать доходы, но придется инвестировать значительные средства и нагонять других лидеров рынка, которые активно занимаются данным направлением уже несколько лет», — резюмирует эксперт.

Через 5–7 лет на рынке финансовых услуг будут конкурировать не банки, а экосистемы, заявлял год назад председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. «Эта задача требует масштаба. Банк не может оставаться нишевым игроком, ему нужен масштаб. Экосистема предполагает работу с клиентом с точки зрения внимания ко всем его нуждам, — пояснил топ-менеджер. — Мы анализируем, какие потребительские нужды есть у клиента — это семейный банкинг, это оплата счетов ЖКХ, это путешествие, это образование, это дом и машина. Через эту призму надо смотреть на потребительские нужды и строить вокруг них экосистему».

Cейчас в рамках собственной стратегии экосистему развивает крупнейший российский банк — Сбербанк. К 2020 году банк должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и может стать конкурентом Google, Amazon и Alibaba. В частности, в Сбербанке создана дирекция SberX, которая будет координировать развитие экосистемы совместно с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями-партнерами, писал ранее РБК. В экосистему Сбербанка уже входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.

Екатерина ЛИТОВА, Ирина ПАРФЕНТЬЕВА