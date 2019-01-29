29.01.2019 09:10 567

Количество подделываемых денежных купюр номиналом 2000 рублей стало увеличиваться, свидетельствует статистика Банка России. Новые банкноты были введены в октябре 2017 года, первые фальшивки появились уже во II квартале 2018-го, а к концу года их количество выросло до 384. В Гознаке «Известиям» объяснили тренд постепенным вхождением денег этого номинала в оборот. В Центробанке добавили, что их доля в общем количестве поддельных знаков невелика — 1%. Всего в прошлом году регулятор выявил фальшивых купюр почти на 150 млн рублей, подсчитали «Известия». Из них свыше 138 млн пришлось на пятитысячные. Практически все подделки были изготовлены способом струйной печати.

Новыми фальшивками, выявленными в 2018 году, стали поддельные купюры 2000 и 200 рублей. Оригиналы были запущены в обращение в октябре 2017 года. В процессе их создания применялись новейшие технологии защиты. Тем не менее уже во II квартале прошлого года были обнаружены первые 16 подделок номиналом 2000 рублей. В III квартале их выявили 95 штук, в IV — 273. Фальшивых 200-рублевых купюр в прошлом году было обнаружено только 19 штук. В материалах Банка России отмечается, что все эти подделки низкого качества и изготовлены на цветных принтерах.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России, 41% из числа выявленных в прошлом году ненастоящих купюр номиналом 2000 рублей банки самостоятельно обнаружили и передали в органы внутренних дел. Более 58% поступило на экспертизу в ЦБ в качестве сомнительных, 1% был выявлен при обработке денежной наличности в учреждениях регулятора.

Общее число поддельных рублевых банкнот, обнаруженных финансовыми организациями в прошлом году, составило около 38,5 тыс. штук, свидетельствуют данные Банка России. Из поквартальной статистики, приведенной ЦБ, следует, что общая сумма выявленных подделок составила 149,2 млн рублей. В 2017-м сумма «ущерба» была на 3 млн рублей выше — 152,3 млн. В этом году большая часть — 138,8 млн рублей — пришлась на фальшивые денежные знаки номиналом 5000 рублей. Их было выявлено почти 27,8 тыс. штук, что на 815 банкнот больше, чем годом ранее. А вот тысячные купюры стали интересовать фальшивомонетчиков намного меньше: число таких подделок в 2018 году снизилось почти вдвое, до 9,3 тыс. штук.

Традиционно мошенники подделывают банкноты высоких номиналов, отметили эксперты. Так, в Гознаке «Известиям» заявили, что увеличение количества выявленных ненастоящих купюр 2000 рублей — следствие их постепенного вхождения в оборот в течение всего прошлого года. По словам директора по организации кассовой работы и инкассации Промсвязьбанка Сергея Чаленко, в действиях мошенников присутствует некая «классика жанра». Появившись в обороте, банкнота номиналом 2000 рублей стала «теснить с рынка» предыдущую популярную купюру у фальшивомонетчиков — 1000 рублей. Однако в Гознаке и в Промсвязьбанке указали, что не ожидают появления высококачественных подделок новых российских банкнот в ближайшее время.

В основном фальшивомонетчики пытаются сбыть подделки через розничные сети, рынки и магазины, отметила управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина. Высокая стоимость детекторов подлинности банкнот ведет к тому, что фальшивки оказываются в кассе. Именно из-за этого определенная доля подделок попадает в банки через инкассаторов или при самостоятельной сдаче наличности от предпринимателей.

Несколько лет назад фальшивомонетчики изготавливали так называемые банкнотоподобные подделки, склеенные из купюр разных номиналов и подстроенные под автоматизированные считыватели в терминалах и банкоматах, напомнил вице-президент банка ТКБ Игорь Антонов. Однако сейчас, как утверждают в банках, вероятность попадания фальшивых купюр в АТМ фактически нулевая. По словам Елены Веревочкиной, такое возможно только в одном случае: когда фальшивомонетчики используют ранее неизвестные элементы подделки, а купюру практически невозможно отличить от настоящей. Но это крайне редкие исключения, которые происходят раз в несколько лет.

В Банке России отметили, что в целом около 99% выявленных в банковской системе в 2018 году поддельных банкнот выполнены способом струйной печати. Преступники стараются имитировать наиболее проверяемые населением элементы: водяной знак и защитную нить. В целом количество поддельных банкнот в России сегодня невелико, подчеркнули в Гознаке. Отношение выявленных фальшивок к общему количеству купюр в обращении в России существенно ниже, чем, например, в еврозоне.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ

