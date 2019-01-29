29.01.2019 09:30 542

В России заработал ресурс по выявлению поставщиков, имеющих налоговые разрывы, он позволяет компаниям проверять своих контрагентов. Сервис, который запустила Ассоциация добросовестных участников рынка АПК, охватывает компании сельскохозяйственного сектора, которые согласились раскрыть часть данных, составляющих налоговую тайну.

Зная ИНН контрагента, можно проверить, выявлен ли в его операциях признак налогового разрыва — наличия несформированного источника в цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС. Если компания попадает в реестр недобросовестных поставщиков, ресурс раскроет о ней только четыре вида сведений: ИНН, название, квартал, по декларации за который выявлен признак налогового разрыва, и дату размещения этой информации.

Налоговые декларации и сведения о несформированном источнике защищаются налоговой тайной: это означает, что доступ к ним имеет ФНС, но не другие компании. Но любая компания имеет право отказаться от режима налоговой тайны в отношении информации о себе — для этого она должна направить соответствующую заявку в налоговую. Раскрытие данных и позволит компаниям доказать свою добросовестность, которую подтвердит карточка на ресурсе Ассоциации добросовестных участников рынка АПК.

«Эта работа инициирована подписантами Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции (ее разработала ассоциация, хартию подписали около 3,4 тыс. компаний. — РБК) — совместная политика по противодействию незаконным действиям на рынке оборота сельскохозяйственной продукции и направлена на открытое и добровольное взаимодействие налогоплательщиков между собой для поддержания налоговой дисциплины на рынке», — сообщила РБК пресс-служба ФНС.

Прозрачность вместо тайны

В октябре 2018 года ФНС направила крупным компаниям сектора АПК письмо (есть у РБК), в котором заявила о готовности предоставлять сведения о налоговых разрывах у поставщиков, в случае если сами компании дадут согласие на отказ от налоговой тайны.

«ФНС настоятельно рекомендует крупным налогоплательщикам сделать налоговые декларации общедоступными, — говорит партнер департамента по налогообложению и праву Deloitte Антон Зыков. — На условиях анонимности компании сообщали о встречах с налоговыми органами на разных уровнях, на которых налогоплательщиков старались склонить к отказу от налоговой тайны».

«Кто-то соглашается без переговоров с налоговиками, кто-то находится в переговорах», — отмечает старший менеджер группы корпоративного налогообложения KPMG Николай Симоянов.

Налоговая «только безоценочно сообщает о факте несформированного источника (без привязки к факту, кто и как допустил налоговое правонарушение), сами налогоплательщики принимают решение о размещении контрагента (у которого есть несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС) в списке, но только если имеется ранее выданное этим контрагентом согласие», отметили в ФНС.

Согласие на раскрытие данных уже дали около 3,5 тыс. компаний. Среди них — РИФ, Glencore, «Астон», Cargill, Louis Dreyfus, «КЗП-экспо», «Зерно-трейд», «Юг Руси», «Эфко», «Содружество», «Макфа», «Русагро», группа «Продо».

Налогоплательщики (отраслевые союзы и Общественная палата) «сами обратились в ФНС России с просьбой запустить процесс информирования о разрывах», отметили в пресс-службе ведомства. После проведения пилота на сельскохозяйственном рынке ФНС будет готова «предложить другим отраслям и рынкам воспользоваться системой информирования».

Антон ФЕЙНБЕРГ