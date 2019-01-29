29.01.2019 09:50 519

По итогам прошлого года средняя по стране стоимость полисов ОСАГО сократилась почти на два процента.

Российский союз автостраховщиков поделился итогами прошлого года. Итак, средняя стоимость полиса ОСАГО в прошлом году сократилась на 1,9 процента. А в декабре 2018 года средняя стоимость автогражданки снизилась на 3 процента — с 5 865 рублей до 5 687 рублей, то есть только за последний месяц года полис подешевел на 200 рублей.

И такое снижение стоимости на обязательную автогражданку было ожидаемо. Во-первых, на страховом рынке в последнее время развернулась действительно борьба за клиента. И страховщики пытаются привлечь внимание к себе, в том числе снижением стоимости полисов. Во-вторых, свой эффект дает система скидок за безаварийную езду. Так называемая система бонус-малус. По данным РСА, сейчас около 80 процентов всех автовладельцев ездят безаварийно. Совокупная накопившаяся "скидка" обеспечивает снижение средней стоимости полиса.

Примечательно, что снижение сборов пока не отразилось на количестве собранных страховщиками денег. Оно осталось на уровне 2017 года. Но произошло это за счет увеличения количества оформленных договоров. А их количество также увеличилось на два процента.

Всего же в прошлом году было заключено 39,98 миллиона договоров на общую сумму 227,9 миллиарда рублей.

Однако средняя стоимость полиса по России — это сродни средней температуре по больнице. В каких-то регионах она сократилась, в каких-то возросла.

По данным РСА, сейчас около 80 процентов всех автовладельцев ездят безаварийно. Накопившаяся скидка и снизила стоимость полисов

Также в прошлом году резко снизилась сумма выплат по договорам ОСАГО — на 21 процент. Выплаты составили 142,2 миллиарда рублей. Но это не значит, что люди, пострадавшие в авариях, стали получать меньше. Снижение вызвано многими факторами.

По данным РСА, в прошлом году на 11 процентов уменьшилось количество заявленных и урегулированных событий — до 2,1 миллиона страховых случаев. То есть снизилось количество обращений к страховщикам. Возможно, аварий стало меньше, возможно, меньше стало фиктивных аварий. А также, возможно, люди стали предпочитать расходиться на месте, без оформления ДТП. Если авария мелкая, зачем напрягать ГИБДД и бегать по страховым компаниям, когда есть возможность разойтись на месте.

Также на 11 процентов снизился размер средней выплаты. Он составил 67 063 рубля против 75 736 рублей годом ранее. Сокращение средней выплаты вызвано тем, что чаще стала применяться система, при которой страховщик направляет автомобили на ремонт, а не оплачивает пострадавшему ущерб живыми деньгами. Этот способ возмещения ущерба не оставляет мошенникам шанса получить сверхприбыль.

Снизить количество мошенников, которые зарабатывали на выплатах по ОСАГО, удалось и совместной работой с правоохранительными органами. Все это привело к удешевлению выплат по страховым случаям.

Хотя при этом в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года средняя выплата выросла на 5 процентов, с 68 160 рублей до 71 845 рублей.

По мнению президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, связано это с тем, что с 1 декабря были актуализированы стоимости запчастей и услуг по единой методике оценки ущерба. В среднем стоимость запчастей выросла на 4 процента. Поэтому произошел этот всплеск.

Но тенденция сокращения стоимости полисов продолжится. Напомним, что 9 января вступило в силу указание Центробанка о тарифах по ОСАГО. Многие страховщики уже воспользовались возможностями этого нового ценообразования. Тарифы на обязательную автогражданку снижены или оставлены без изменений как минимум в 32 субъектах России и на 63 территориях.

И в дальнейшем при усилении конкуренции практика снижения тарифов будет расширяться.

Владимир БАРШЕВ

