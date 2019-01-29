29.01.2019 10:00 718

Доля премиальных банковских карт по итогам 2018 года выросла до 20%, тогда как еще в 2017 году составляла 4%, а в 2011-м — всего 1%. Об том «Известиям» предоставили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Они сделали расчеты на основе данных безналичной выручки в обороте предприятий — членов АКИТ. Тенденцию также фиксируют крупнейшие банки страны. Ритейлеры призывают снизить комиссию за эквайринг, которая по премиальным картам вдвое выше, чем по обычным, что в итоге сказывается на ценах товаров в магазинах.

Есть деньги, будут проблемы

Как сообщил «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов, новая тенденция оборачивается серьезными последствиями для торговли и потребителей. Банки берут повышенную комиссию за эквайринг (услуга, которая позволяет торговле принимать пластик) премиальных карт. Для сравнения: для обычного пластика она составляет 1% от объема платежа, для премиального — 2% и выше.

Артем Соколов сказал, что комиссия по эквайрингу всегда закладывается ритейлерами в цену товаров. Чем выше ставка, тем выше и стоимость, речь идет о прямой зависимости, подчеркнул он. Глава АКИТ отметил, что сейчас безналичный способ оплаты покупатели используют в 60% случаев, в итоге комиссия по эквайрингу увеличивает цену товара на 1,5% у крупных ритейлеров и до 2,5% в небольших магазинах.

— В общем объеме оплат доля премиальных карт увеличивается с каждым годом, что выглядит странно на фоне падающей покупательной способности населения, — отметил Артем Соколов. — Это свидетельствует о том, что банки, скорее всего, снижают требования к премиальным продуктам, делая их доступными для все большего количества клиентов.

Он подчеркнул, что некоторые кредитные организации требуют от владельцев премиальных продуктов соблюдения целого ряда условий и предоставляют их только клиентам, имеющим внушительные суммы средств на счетах, взимают плату за обслуживание. Но есть и те, кто раздает премиальные карты всем желающим.

— При таком подходе эквайринг будет только дорожать, — отметил он.

По мнению Артема Соколова, справедливая величина банковской комиссии не должна превышать стоимость обслуживания наличных средств в 0,3–0,5%.

Привилегии для всех

Тренд на повышение доли премиум-пластика «Известиям» подтвердили и в некоторых крупных банках страны. В пресс-службе «Русского стандарта» сказали, что «отмечают тенденцию на увеличение спроса на премиальные карты». В 2018 году кредитная организация зафиксировала его трехкратный рост на пластик American Express. По данным банка, 65% пользователей в премиальном сегменте используют карты этого бренда для безналичной оплаты. В пресс-службе «Русского стандарта» уточнили, что в прошлом году средний чек по всем категориям покупок по премиальным клиентам вырос с 38 тыс. рублей, до 45 тыс. рублей.

В пресс-службе ВТБ «Известиям» также сообщили, что фиксируют увеличение доли премиальных карт на рынке.

— Это связано с ростом количества клиентов сегмента «Привилегия», которым банк предлагает продукты, обеспечивающие повышенный кэшбэк, баллы и скидки, — пояснили в ВТБ. — При сохранении текущего тренда размер комиссии эквайринга будет синхронно расти. Но, как показывает мировая практика, на розничные цены это не влияет.

По словам руководителя по развитию эквайринга Альфа-банка Дениса Хренова, новая тенденция связана с тем, что в последние годы большинство крупных банков переводят свои карточные портфели (эмиссию) преимущественно на премиальные карты. В частности, в портфеле Альфа-банка такого пластика более 60%. Его эмиссия позволяет кредитным организациям увеличивать размеры и масштабы программ лояльности, чтобы привлекать новых клиентов в платежную индустрию, стимулировать рост безналичных расчетов.

Однако вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента Тинькофф банка Данил Анисимов заявил «Известиям», что рост доли премиальных карт на рынке с 4% до 20% за год маловероятен.

Увеличение доли премиальных карт на рынке увеличивает расходы розницы, согласен с АКИТ председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

— Ставка эквайринга по премиальным картам выше, поскольку расходы на выполнение маркетинговых обещаний (например, скидки, кэшбэк. — «Известия») по таким картам больше, — пояснил он «Известиям».

По его словам, высокая ставка эквайринга оказывает сильное давление на розничные цены, потому что компаниям надо как-то компенсировать эти расходы. В то же время влияние ставки эквайринга может нивелироваться изменением других факторов с большим весом, влияющих на ценообразование. Речь идет об инфляции, колебании курса национальной валюты, изменении оптовых цен производителей, налогах и т.д.

Не всё так просто

По словам Дениса Хренова, комиссии за эквайринг действительно различаются в зависимости от типа карт. Если по картам типа Standard, Classic, Gold они составляют 1,5–1,6%, то по премиальным (Black Edition, Platinum, Signature и другие) превышают 2%.

— Но здесь надо учитывать, что, стимулируя развитие индустрии, платежные системы установили специальные пониженные тарифы от 0 до 1% для всех типов карт, — подчеркнул он.

Например, такие комиссии установлены для крупнейших продуктовых сетей, организаций ЖКХ, мобильной телефонии, сетей заправок. А для налоговых платежей тариф вообще обнулили.

Эксперт уверен, что регуляторное снижение тарифа эквайринга не приведет к уменьшению цен товара на полке для конечных потребителей, а только увеличит маржинальность ритейлеров. А банки, лишившись большей части доходов, постараются переложить на ритейлеров затраты на инфраструктуру (в первую очередь терминальное оборудование), которые сейчас несут сами.

Нынешний размер комиссии за эквайринг благоприятен для экономики: де-факто он всё равно возвращается клиенту в виде баллов в рамках банковских программ лояльности, сказал Данил Анисимов. Он уверен, что это, в свою очередь, стимулирует переход клиентов на безналичные расчеты. Кроме того, благодаря банковским программам лояльности потребители часто выбирают те торговые точки, которые принимают оплату картой.

Евгения ПЕРЦЕВА