29.01.2019 10:10 565

Единая информационная система госзакупок с 1 июля будет увязана с реестром юрлиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение (ст. 19.28 КоАП). Проект постановления правительства об этом минфин разместил для общественного обсуждения.

Документ разработан в соответствии с принятым в 2018 году Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Меньше чем через полгода у компаний, запятнавших свою репутацию попыткой дать взятку, не останется шансов снова поучаствовать в госзакупках.

Запрет на участие в торгах компаний, попадавшихся в последние два года на взяточничестве, действует с 2016 года. Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещен на сайте Генпрокуратуры.

Организаторы закупки могут и сегодня проверить, нет ли там их потенциального поставщика, но они не обязаны этого делать. Если во время проверки прокуроры узнают, что госконтракт достался компании, которая была замешана в деле о взятке, они аннулируют сделку, и закупку потребуется проводить снова. Чтобы не тратить на это деньги и время, решено автоматизировать процесс проверки.

"Поставщики всегда декларировали, что соответствуют требованиям закона, даже если на самом деле это далеко не так. Теперь, когда каждый из них проходит электронную регистрацию, система автоматически проверит, нет ли его в реестре Генпрокуратуры, — пояснил "РГ" замдиректора Центра профессионального развития госслужащих РАНХиГС Николай Баранов. — Если есть, к регистрации на торгах компанию не допустят".

Отследить это довольно просто по ИНН компании. Операторы электронных площадок, на которых проводятся торги, обязаны будут предоставить заказчику полную информацию о потенциальном контрагенте.

По словам зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, новое постановление добавит "морально-нравственную компоненту" к действующим правилам. "Люди больше боятся не ответственности за правонарушение, а попадания в "черный список", — сказал Выборный. — Одно дело, когда юрлицо привлекли к административной ответственности и на этом для него все кончилось, и совсем другое, когда из-за одного нарушения оно не может заключать контракты. Это означает мощные репутационные и денежные потери и, я надеюсь, послужит уроком тем, кто задумывается о взятках".

За 2018 год в реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение, попали 328 предприятий. Годом ранее их было ровно на 100 больше.

Надежда ТОЛСТОУХОВА

