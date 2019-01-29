Лоббируя повышение тарифов ОСАГО, страховщики постепенно подтягивают его цену к уровню более эффективного и затратного полиса каско. Запланированное Центробанком России на эту и будущую осень новое повышение тарифов автогражданки сотрет грань между двумя несопоставимыми по качеству и рискам страховками. ОСАГО утратило адекватность тарифов, а государство теряет над ним контроль, констатируют эксперты. В ситуации разбирались «Известия».

Каско, посторонись

С нового года в России расширился коридор базового тарифа ОСАГО: с 3432–4118 рублей до 2746–4942 рублей. В 2003 году, еще за месяц до вступления в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», полис добровольной страховки у московских страховщиков предлагался в среднем за 1500 рублей. В июле, когда закон вступил в силу, базовый тариф был установлен на уровне 1980 рублей, а для москвичей и жителей Санкт-Петербурга (как и сейчас) сразу же применялась двойная ставка — 3860 рублей. Причем какого-либо обоснования такого коэффициента страховщики не предъявляли.

В 2019 году без учета снижающих и повышающих коэффициентов жителям двух самых больших городов России уже придется выложить страховщикам без малого 10 тыс. рублей — и это, судя по всему, не предел.

Для примера: представители нескольких столичных страховщиков, к которым обратился корреспондент «Известий», рассчитали стоимость каско и ОСАГО для хетчбэка Ford Focus 2017 года выпуска при условии, что нет повышающих и понижающих коэффициентов. Агент «Альфастрахования» предложил каско по цене 28,5 тыс. рублей, агент «Ресо» — 36,6 тыс. рублей, Росгосстраха — 42,7 тыс. рублей, «Ингосстраха» — 36 тыс. рублей. При расчете стоимости ОСАГО практически во всех компаниях требуют прислать персональные данные по почте или через мессенджер. Несколько страховых агентов, которые согласились рассчитать стоимость автогражданки без документов, оценили полис ОСАГО на Focus в 11 тыс. рублей. На меньшую сумму не готов страховать ни один агент, хотя коридор это позволяет. В личной беседе страховые агенты поясняют, что базовую ставку устанавливает руководство и во многих компаниях она идет по верхней границе.

Еще каких-то пять лет назад, когда средняя страховка обходилась москвичу в 3860 рублей, такой небольшой разрыв между каско и ОСАГО казался невозможным, констатирует автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«В 2014 году в Москве автогражданка на доступный (500–600 тыс. рублей) не мощный автомобиль в среднем стоила 4–5 тыс. рублей, каско — 40–50 тыс. рублей. Сейчас страховщики, требуя очередного повышения стоимости ОСАГО, апеллируют к падению рубля к курсу доллара. Однако тут нужно учесть существенный момент — каско, будучи существенно более затратной услугой, параллельно дешевеет», — отмечает Ифанов.

Хорошая услуга со скидкой, плохая — с доплатой

Слова Ифанова подтверждает исследование аналитического агентства «Эксперт РА»: средняя стоимость полиса каско во II квартале прошлого года снизилась до 34,8 тыс. рублей (-17%). По данным агентства, это абсолютный минимум за последние шесть лет. При этом каско покрывает два несравнимо более затратных риска «Угон» и «Ущерб»: оба страхуются на полную стоимость автомобиля. В ряде случаев автовладельцу даже не требуются справки из ГИБДД для возмещения ущерба, а для ремонта используются новые запчасти. ОСАГО же, возмещающее ущерб третьим лицам, несравнимо более низкая по качеству услуга: по ущербу автомобилю лимит составляет всего 400 тыс. рублей, вред здоровью — 500 тыс. рублей. При этом по полису ОСАГО нельзя получить компенсацию, если второй участник аварии неизвестен. А если водитель скрылся с места ДТП, но был задержан, то страхователю придется еще долго судиться, чтобы получить деньги за ремонт.

А кроме того, расчет восстановительного ремонта по ОСАГО отдан на откуп Российскому союзу страховщиков, в методике которого цены на запчасти не соответствуют стоимости оригинальных заводских деталей компаний-изготовителей. Во время предпоследней реформы автогражданки страховщики пролоббировали исключение выплат наличными средствами, ремонт осуществляется преимущественно в неавторизованных автопроизводителями сервисах.

«Каско — честная коммерческая услуга, где страховщики вежливы, конкурируют друг с другом, заманивают скидками и очень гибки по условиям договора. ОСАГО уже давно стало чем-то вроде оброка: если автомобилист приходит за этим полисом, страховщики часто с грубостью назначают ему свои условия. В регионах создают искусственно очереди, желающим быстрее — за отдельную плату. В Москве, к примеру, страховщики преднамеренно создают барьеры для страхования иногородних и мотоциклистов, потому что их не устраивает небольшая сумма за договор», — рассказывает Ифанов.

Автогражданка в прогрессии

Январское повышение стоимости ОСАГО на 20% — не последняя реформа этого вида страхования в этом году. В сентябре Центробанк планирует позволить страховщикам расширить тарифный коридор вниз и вверх на 30%, а с 1 сентября 2020 года — еще на 40%, сообщают «Ведомости». Таким образом, уже в следующем году средняя стоимость ОСАГО может составить около 20 тыс. рублей. И это без учета повышающих коэффициентов, а также активно лоббируемой страховщиками наценки к полису за дорожные штрафы. Подобная реформа окончательно дискредитирует ОСАГО, убежден лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Причина удешевления каско очевидна — его просто перестали покупать, и в сложившейся ситуации страховщики готовы снизить цену, всё еще оставаясь в прибыли. С ОСАГО этого не произойдет, потому что эта услуга обязательная. Но в итоге дальнейшее повышение тарифов просто выведет ОСАГО из-под государственного контроля. Сейчас несколько миллионов автовладельцев покупают поддельные полисы, их будет еще больше», — заключил Похмелкин.

Тимур ХАСАНОВ

