29.01.2019 10:30 669

Состояние миллиардера Олега Дерипаски после снятия санкций с компаний En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» сократилось на $1 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes на основе рейтинга богатейших людей планеты (счетчик real-time).

До объявления о снятии санкций, которое 27 января сделало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, состояние Дерипаски оценивалось в $4,6 млрд. За день, по оценке Forbes, оно сократилось до $3,6 млрд. Главная причина — по условию сделки с OFAC бизнесмену пришлось отказаться от почти 21% акций En+. Его доля в компании сократилась с 66% до 44,95%.

Еще в декабре 2018 года, когда OFAC впервые объявило о намерении снять санкции с компаний Дерипаски (сам он оставался в санкционном списке), стало известно, что акции бизнесмена отойдут банку ВТБ, а также его благотворительному фонду «Вольное дело». До сделки ВТБ принадлежало 7,65% акций En+, еще 2%, по данным РБК, владели «дочки» банка. Сегодня банк сообщил о том, что получил дополнительно порядка 14,6% акций En+. И почти одновременно передал права голоса по пакету в 16,02% акций третим лицам. Ранее сама En+ сообщала о том, что право голоса по пакету, переданному Дерипаской банку, получат заранее утвержденные трасти: Артур Додж, Дэвид Крейн, Ди Джей Бейкер и зарегистрированная на острове Джерси Ogier Global Nominee.

Доля Дерипаски также сократилась за счет допэмиссии En+. Компания выпустила 67,4 млн новых GDR (примерно 10,55% от увеличенного капитала). Новые депозитарные расписки получил трейдер Glencore в рамках обмена на принадлежащие ему акции UC Rusal (всего 8,75%). В соответствии с условиями обмена, утвержденными OFAC, на первом этапе Glencore передаст En+ около 2% акций UC Rusal, оставшуюся долю — через 12 месяцев.

По расчетам Forbes, с учетом допэмиссии доля Glencore в En+ должна составить около 19%, ВТБ — 13%, фонда «Вольное дело» — 1%. Дерипаска не сможет в дальнейшем увеличить свою долю, а также получать от En+ дивиденды. Голосовать он сможет не более 35% акций.

Санкций в отношении Дерипаски и его компаний были введены 6 апреля 2018 года. С тех пор миллиардер потерял почти половину своего состояния — в марте 2018 года оно оценивалось в $6,7 млрд.

Дмитрий ЯКОВЕНКО, Forbes Staff

