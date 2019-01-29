29.01.2019 10:50 713

УК «Альфа-Капитал» подписала 28 января лицензионное соглашение с американским провайдером индексов S&P об использовании наименования индикатора в названии и маркетинговых материалах нового биржевого фонда, рассказала Forbes генеральный директор компании Ирина Кривошеева. Такое соглашение — первое в истории российского фондового рынка, подчеркнула она.

Срок соглашения составляет три года с возможностью продления. Стоимость лицензии глава «Альфа-Капитала» раскрывать не стала, однако отметила, что она «стандартная». Особенность таких соглашений с S&P в том, что провайдер не выдает их веерно, сотрудничая лишь с небольшим количеством компаний на рынке, говорит Кривошеева.

«У нас был достаточно долгий процесс переговоров с провайдером индекса, который занял восемь месяцев. Наша компания прошла строгую процедуру комплаенса, мы ответили на вопросы об акционерах, о стратегии, о ключевых бизнес показателях, о нашем бэкграунде на рынке. Не все индексы идут сейчас навстречу», — рассказывает глава «Альфа-Капитала». По словам Кривошеевой, в соглашении прописаны различные условия, при которых компании могут его рассторгнуть, одно из них — это геополитические риски, включая новые санкции в отношении России в жестком сценарии.

Каким будет базовый актив в новом фонде — пока неясно, говорит финансист. «Мы думаем о том, сделать ли какой-то фонд базовым активом нашего биржевого фонда или же упаковать внутрь сами 500 акций американских компаний из индекса S&P 500. Пока мы рассматриваем разные варианты, но все будет зависеть от того, что более выгодно клиенту с точки зрения снижения расходов», — объясняет она.

Свой новый биржевой фонд «Альфа-Капитал» относит к ETF — индексным фондам, паи которых обращаются на бирже. Структура ETF повторяет портфель ценных бумаг, содержащихся в расчетной базе того или иного индекса. Другими словами, этот инструмент позволяет инвестору не покупать бумаги отдельных компаний, а инвестировать сразу в весь индекс.

По словам аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, новый продукт от «Альфа-Капитал» является биржевым ПИФом, а использование аббревиатуры ETF — не более, чем маркетинговый прием. «Например, у аналогичного фонда SBMX, запущенного управляющей компанией Сбербанка, помимо традиционных для российского законодательства недостатков в виде отсутствия независимых трасти, полноценных кастодианов и в целом лучших практик управления, установлены неприемлемые для ETF комиссии: вознаграждение УК составляет 0,8%, депозитария — 0,19%, прочие расходы — 0,11%», — объясняет аналитик.

Он отмечает, что пока из всех биржевых фондов, представленных на Московской бирже, ближе всего к классической версии ETF находятся фонды компании FinEx, которая фактически является монополистом на российском рынке. Однако комиссии за обслуживание ее ETF все равно немаленькие — за фонды индексов акций от FinEx инвестору придется отдавать порядка 0,9% в год, тогда как в США самые дешевые фонды обходятся в 0,1%, а иногда даже и 0,03% в год, добавляет Нигматуллин.

По мнению руководителя исследований глобальных рынков «Финам» Вадима Сысоева, новой продукт от «Альфа-Капитал» будет востребован среди тех, кто по какой-то причине не хочет открывать брокерские счета в Европе, Азии, США, предпочитая работать с российским брокером и покупать акции американских компаний в одной корзине с бумагами Сбербанка и Газпрома.

В апреле 2018 года агентство Reuters писало со ссылкой на свои источники о том, что Московская биржа планирует запустить торги акциями 50 крупнейших западных компаний, расчеты по которым должны были проводиться в долларах США. Однако сентябре 2018 года глава биржи Александр Афанасьев заявил, что запуск торгов отсрочен в том числе из-за новых ограничений, которые могут быть введены против России со стороны иностранных государств. Московская биржа пока так и не начала работу с акциями иностранных компаний, в России их можно приобрести лишь на Санкт-Петербургской бирже.

Также доступ к иностранным рынкам можно получить, инвестируя в фонды FinEx и ITI Funds, которые торгуются на Московской бирже. В мае 2018 года управляющая компания Сбербанка объявила о запуске так называемого «ETF по российскому праву», который инвестирует в индекс Московской биржи (торги инструментом начались в сентябре). В ноябре 2018 года аналогичный фонд, позволяющий клиентам вложиться в крупнейшие IT-компании американского рынка, запустила компания «Альфа-Капитал». Он отслеживает американский индекс Nasdaq 100, а базовым активом в нем являются ценные бумаги фонда Invesco.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

