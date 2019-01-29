29.01.2019 11:00 648

Счетная палата (СП) проведет масштабную проверку, как негосударственные пенсионные фонды инвестировали пенсионные накопления граждан в 2015–2018 годах. Наиболее тщательная проверка будет проводиться в НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», «Будущее» и Пенсионном фонде России (ПФР). Все запрашиваемые данные есть в ЦБ, а для НПФ это будет дополнительной нагрузкой, указывают участники рынка. Как предполагают собеседники "Ъ", проверка может быть связана не с деятельностью частных фондов, а с регуляторными функциями Банка России.

Как стало известно "Ъ", Счетная палата собирается проверить, как НПФ инвестировали средства их клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Высший орган внешнего госаудита разослал всем фондам письмо (с ним ознакомился "Ъ"), в котором сообщил, что проводит проверку «организации и оценки эффективности инвестирования» пенсионных накоплений в период с 2015 по 2018 год. Получение письма подтвердили топ-менеджеры нескольких НПФ, а также ПФР. Представитель СП пояснил, что проверка проводится по рекомендации Совета федерации. «В рамках контрольного мероприятия планируется проверка НПФ "Будущее" (нынешний глава СП Алексей Кудрин был председателем совета директоров этого фонда с марта 2015-го по май 2018 года.— "Ъ"), "ВТБ Пенсионный фонд", ПФР и анализ основных показателей деятельности всех НПФ и ВЭБа»,— рассказал он. «На сегодняшний день "ВТБ Пенсионный фонд" такого запроса (письма из СП.— "Ъ") не получал»,— заявил представитель НПФ, а в «Будущем» не ответили на запрос "Ъ". В ПФР собираются предоставить контрольному органу необходимые данные. «Поскольку ПФР является объектом контрольного мероприятия, то все, что касается ВЭБа, будет запрошено в ходе проверки фонда»,— заявили в СП. Госкорпорация запрос из Счетной палаты не получала, но, как пояснили в ВЭБе, если он поступит, данные «будут предоставлены в полном объеме».

Из письма следует, что Счетная палата потребовала от НПФ к середине марта предоставить данные «обо всех сделках купли-продажи ценных бумаг, совершенных управляющими компаниями (УК)… в разрезе инвестиционных портфелей», о структуре этих портфелей НПФ, как совокупного, так и по каждой УК, обо всех банковских депозитах фондов и т. д. Также СП особо выделила сделки, которые были совершены управляющими, выше или ниже рыночной цены.

Пенсионные накопления, согласно закону, являются федеральной собственностью, а значит, могут являться объектом проверки СП. Однако по базовой концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), введение которой планируется в 2020 году, пенсионные накопления граждан должны быть трансформированы в ИПК и стать их частной собственностью.



«В фонде не было выявлено фактов существенного, с точки зрения регулятора, отклонения цены сделок от рыночной»,— утверждает начальник управления инвестиций НПФ Сбербанка Василий Иванов. По его словам, вся запрашиваемая СП информация есть в базах фонда. «Все данные, которые запрашивает Счетная палата, есть и в ЦБ»,— говорит топ-менеджер другого крупного НПФ. Один из контрагентов нескольких НПФ предполагает, что проверка фондов связана скорее не с их деятельностью, а с деятельностью регулятора, допустившего инвестирование пенсионных денег в активы, которые впоследствии стали токсичными. По его словам, с этим связан период проверки, именно в указанные годы создавались взаимосвязанные финансовые группы, многие из которых впоследствии столкнулись с серьезными проблемами и сменили собственников.

Ранее в интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признавала существование на рынке «пенсионно-банковского кольца», прекратившего свое существование с санацией ряда крупных банков. «Во-первых, с 2015 года были внесены все основные изменения в законодательство, регулирующее деятельность НПФ. Во-вторых, предыдущее мероприятие по данной теме проводилось Счетной палатой в 2014 году»,— объясняют выбранный период в СП и утверждают, что ЦБ и СП «заинтересованы во взаимодействии и сотрудничестве». Представитель регулятора не ответил на запрос "Ъ".

«Вряд ли СП удастся выявить серьезные нарушения в правилах инвестирования средств пенсионных накоплений. Все регуляторные требования фондами формально выполнялись»,— считает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. По ее словам, главное, чтобы новая проверка надзорного органа не легла дополнительной операционной нагрузкой на деятельность НПФ, которые и так обременены значительными требованиями по предоставлению отчетной информации. «Сейчас фонды вместо развития пенсионного бизнеса занимаются постоянными ответами на предписания и проверки со стороны госорганов, хоть дополнительный отдел создавай»,— возмущается топ-менеджер крупного НПФ. «СП проверяет НПФ в соответствии с законом о Счетной палате. Соответственно, о дополнительной нагрузке на НПФ речи идти не может»,— указывает представитель надзорного органа.

Илья УСОВ