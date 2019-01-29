Рубль стабилен после уплаты налогов и перед заседанием ФРС

29.01.2019 11:30 566

Рубль утром вторника показывает минимальные изменения в начале биржевой сессии, утратив поддержку налогового периода, но при этом на стороне российской валюты играют ожидания паузы в цикле повышения ставок ФРС, о чем американский регулятор может намекнуть завтра по итогам своего заседания.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,28, и рубль теряет 2 копейки.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 75,83, и здесь рубль теряет 10 копеек.

Нефть марки Brent дорожает сейчас на 0,4 процента и оценивается в $60,16, тогда как утром поднималась до отметки $60,60. Цены на нефть выросли во вторник после того, как Вашингтон ввел санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, но в то же время высокий уровень предложения на мировом рынке и замедление роста экономики, особенно в Китае, ограничивают рост цен на нефть.

Пара евро/доллар утром вторника показывает минимальные изменения против доллара, котировки вблизи $1,1437.

Сырьевые и развивающиеся валюты показывают смешанную динамику в нешироких диапазонах. Риском для них выступает обострение торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином после того, как Минюст США обвинил китайскую Huawei Technologies Co Ltd в мошенничестве.

В фокусе участников рынка — двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Ожидается, что глава ФРС Джером Пауэлл признает наличие растущих рисков для американской экономики на фоне ослабления глобального роста.

Владимир АБРАМОВ