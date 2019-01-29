29.01.2019 13:30 597

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении четырех контролировавших ООО «Коммерческий банк «Интеркоммерц» лиц к субсидиарной ответственности и взыскании 79,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, заключению сделок по реализации активов в отсутствие оплаты либо по цене значительно ниже цены их приобретения. Также выявлены случаи списания денежных средств в пользу иностранной кредитной организации, что причинило банку «Интеркоммерц» ущерб и привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов банка в полном объеме, сообщило АСВ.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 14 июня 2016 года признал банк «Интеркоммерц» несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего банком были возложены на АСВ.