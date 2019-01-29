29.01.2019 14:30 597

По данным российских аналитиков, занимающихся онлайн-образованием, из всех направлений курсов для повышения квалификации чаще всего в 2018 году россияне выбирали бизнес, программирование, финансы и педагогику. В сегменте курсов по развитию непрофессиональных навыков самыми популярными были общеобразовательные направления, занятия по обучению живописи, бьюти-курсы и курсы личностного роста.

Направление курсов по повышению профессиональной квалификации в общем объеме трат россиян на онлайн-образование в 2018 году составило 78%. Чаще всего россияне в 2018 году выбирали бизнес-образование, траты на которое составили 38% от общего объема, и программирование (14% от общего объема). Популярными направлениями также стали финансы (4%), медицина (3,8%), управление (2,6%) и иностранные языки (1,9%). Менее популярными были онлайн-курсы по бухгалтерии, педагогике, маркетингу, проектированию и веб-дизайну. Эксперты производителя онлайн-касс компании АТОЛ изучили данные более 13 тыс. касс, подключенных к интернет-магазинам России (по оценке компании, это 70% российского рынка e-commerce), и по ключевым словам выделили из них траты на онлайн-образование: 427 тыс. чеков за 2018 год на 1 млрд 389 тыс. руб.

Согласно результатам исследования, сегмент курсов по развитию непрофессиональных навыков в общем объеме онлайн-курсов вырос в прошлом году с 19% до 27%. Самыми популярными направлениями стали курсы живописи (6% от общего оборота онлайн-курсов), бьюти-вебинары (4%) и курсы личностного роста (2%). При этом, по словам Алексея Макарова, основателя компании АТОЛ, «курсы по маркетингу в среднем стоят значительно дороже курсов по программированию — 32,7 тыс. руб. и 9,9 тыс. руб. соответственно, хотя обучение последним открывает доступ к вакансиям с существенно более высокими зарплатами».

Как рассказал "Ъ" гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, емкость российского онлайн-рынка высшего и профессионального образования (без учета языкового обучения, дошкольного, школьного и среднего образования) в 2018 году превысила 18 млрд руб.: «Причем на долю дополнительного профессионального образования приходится более 13 млрд руб., то есть около 72%». Господин Бурмистров также подтвердил, что наиболее динамичный рост демонстрирует «сегмент любительских курсов по онлайн-маркетингу, тренингам и личностному росту, продвижение и реализация которых активно осуществляются на платформе социальных сетей».

В России дискуссия вокруг онлайн-образования разгорелась уже в октябре 2018 года, когда ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил , что его университет в ближайшие пять лет полностью откажется от традиционных лекций. После этого в конце 2018 года исследователи приоритетного проекта «Современная цифровая среда в РФ» представили результаты социологического опроса, проведенного среди работодателей, преподавателей и студентов высших и средних специальных учебных заведений. Согласно полученным данным, более половины опрошенных преподавателей и почти 90% студентов высоко ценят возможности, предоставляемые платформами онлайн-обучения, но из-за недоверия со стороны родителей традиционное высшее образование остается для обучающихся приоритетным.

Напомним, в феврале 2018 года депутаты Госдумы раскритиковали Минобрнауки за то, что электронное обучение в высшем образовании до сих пор не используется в полной мере. Сами депутаты перед этим обещали к 2018 году снять административные барьеры, мешающие российским университетам засчитывать пройденные студентами учебные открытые онлайн-курсы.

По данным международного исследования, инициатором которого выступило международное информационное агентство, освещающее технологические инновации в России, East-West Digital News, объем мирового рынка образования составляет $4,5–5,0 трлн, и в ближайшие годы он обещает перейти отметку в $6–7 трлн. При этом доля онлайн-образования в общих показателях составляет около 3% ($165 млрд).

Ксения МИРОНОВА, Никита ЩУРЕНКОВ