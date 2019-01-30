30.01.2019 08:40 433

Уже в августе россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах: начнутся ее первые тесты в торговых сетях. Об этом «Известиям» рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Покупатели получат возможность заплатить за товары с помощью простого идентификатора — QR-кода или номера телефона. В пресс-службе ЦБ подтвердили: по плану платежи в пользу юридических лиц начнутся во второй половине года.

Продукты с QR-кодом

Во второй половине 2019 года потребителям будет доступен новый сервис: расплатиться за товары можно будет с помощью системы быстрых платежей (СБП). Ее оператор — Центральный банк РФ. ЦБ запустил ее в России 28 января. Пока граждане могут делать мгновенные переводы физическим лицам по номеру телефона получателя. В тестовый период в СБП участвует 12 кредитных организаций.

— В настоящий момент мы сконцентрированы на запуске первого этапа системы быстрых платежей и присоединении к системе большего числа банков, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. — В рамках первого этапа граждане будут иметь возможность делать переводы между своими счетами и в пользу других лиц, независимо от того, в каких банках эти счета открыты.

В пресс-службе уточнили, что уже на следующем этапе развития системы планируется реализовать другую возможность. Граждане смогут проводить платежи в пользу юридических лиц. Например, расплатиться в магазинах за товары и услуги с использованием QR-кодов. Этот сервис будет доступен во второй половине этого года, уточнили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что в первый год СБП при переводах между физическими лицами будет работать с нулевыми тарифами, а начиная с 1 января 2020-го установят комиссию в размере от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода. Какими будут тарифы при оплате товаров в магазине, в ЦБ не уточнили.

Президент АКИТ Артем Соколов сообщил «Известиям», что пилотный проект в крупных торговых сетях будет запущен уже в августе. Он подчеркнул, что все входящие в ассоциацию компании предоставят покупателям новый сервис. Использование QR-кода или номера мобильного телефона в качестве идентификатора дает широкие возможности ритейлерам, считает глава АКИТ.

По словам руководителя департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александра Солонина, сценарий реализации пилотного проекта пока не выбран. Он уточнил, что сейчас речь идет о трех вариантах. Например, QR-код отображается на дисплее кассового аппарата, а клиент сканирует его приложением (с системой быстрых платежей), либо QR-код отображается на дисплее смартфона клиента, продавец сканирует штрихкод-сканером. Также рассматривается сценарий, при котором QR-код напечатан на ценнике, а клиент считывает его приложением.

По словам Артема Соколова, систему быстрых платежей можно интегрировать в приложение банка, сотового оператора, конкретного магазина. В этом приложении будут доступны информация о заказе и итоговая сумма покупки. Нажав одну кнопку, то есть подтвердив перевод средств, покупатель сможет мгновенно перевести деньги напрямую на счет продавца. Возможны варианты оплаты, связанные с номером телефона покупателя.

Глава АКИТ подчеркнул, что сейчас у россиян есть более 80 млн смартфонов, поэтому распространение системы быстрых платежей и сервисов, которые смогут быть созданы на ее базе, граждане точно оценят.

В пресс-службе ВТБ «Известиям» сообщили, что поддерживают новую инициативу и будут прорабатывать все возможные способы взаимодействия с системой.

Торгуют все

В компании Ozon «Известиям» пояснили, что «важно обеспечить сценарий, когда вариант оплаты на сайте через систему быстрых платежей будет не сложнее оплаты банковской картой, комфортней и безопасней для пользователя». Например, при оформлении первого заказа в интернет-магазине через СБП клиент в меню мобильного банка подтверждает возможность списаний для конкретной интернет-площадки, после чего все последующие заказы на сайте могут быть оформлены в один клик.

Вице-президент по продажам объединенной компании «Связной/Евросеть» Давид Борзилов напомнил «Известиям», что во многих странах система быстрых платежей успешно работает. Например, в Лондоне внедрена возможность оплаты счета в ресторанах по QR-коду.

В пресс-службе «Ленты» «Известиям» сказали, что рассматривают возможность участия в пилотировании проекта. Не исключают своего участия в нем и в компании «М.Видео-Эльдорадо».

— Альтернативные финансовые инструменты, с одной стороны, дают большую свободу покупателям по выбору наиболее удобной формы оплаты, — отметили в пресс-службе торговой сети. — С другой — снижают издержки ритейлеров за счет более низких комиссий по сравнению с классическим эквайрингом.

В Ассоциации компаний розничной торговли «Известиям» пояснили, что высокая ставка эквайринга влияет на розничные цены: компании компенсируют эти расходы. Если ритейлеры не будут платить банкам за эту услугу, стоимость товаров может снизиться. Артем Соколов пояснил, что комиссии по эквайрингу увеличивают розничные цены максимум на 2,5%.

Ранее ритейлеры призывали банки снизить комиссию за эквайринг. Это связано в том числе с увеличением доли банковских премиальных карт на рынке, комиссия для магазинов за операции по ним существенно выше, чем если покупатель расплачивается обычной карточкой.

Евгения ПЕРЦЕВА