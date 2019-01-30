30.01.2019 08:50 632

Социальные выплаты будут увеличены

С 1 февраля размер многих социальный выплат в России будет увеличен на 4,3 процента. Это предусмотрено Постановлением правительства РФ от 24 января 2019 года № 32 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году".

Этот коэффициент каждый год устанавливает кабмин, ориентируясь на инфляцию за предыдущий год. Как писала "Российская газета", при индексации пособий власти исходят из фактического индекса потребительских цен. Так как инфляция в 2018 году остановилась на уровне 4,3 процента, размер выплат будет увеличен именно на эту величину. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году. Тогда индексация была проведена на 2,5 процента.

Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей. А также при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Единый порядок индексации установлен в России в январе 2018 года.

Пенсии военным, полицейским и пожарным переведут на карту "Мир"

С 1 февраля начинается постепенный перевод военных пенсионеров и других представителей силовых структур на карту "Мир" национальной платежной системы, на которую будут переводить пенсии и остальные социальные выплаты. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466 . А с 1 июля 2020 года начисления будут осуществляться только на карту "Мир".

В документе говорится, что это затронет пенсионеров и членов их семей, получающих пенсии и другие социальные выплаты по линии Минобороны, МВД, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии.

Семь регионов перейдут на цифровое телевидение

С 11 февраля начнется первый этап перехода на эфирное цифровое телевещание российских регионов. Сначала это коснется семи регионов: Чеченской Республики, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей. Это предусмотрено утвержденным Минкомсвязью Планом поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов по субъектам РФ.

Аналоговое телевидение будет отключено и его заменит более качественное — цифровое. Региональные каналы, как не раз писала "Российская газета", останутся вещать в прежнем режиме. Переход на цифровое телевидение пройдет в три этапа: с 11 февраля, с 15 апреля и с 3 июня.

Компании после 15 февраля могут попасть на серьезные штрафы

До 15 февраля иностранным поставщикам электронных услуг нужно успеть встать на налоговый учет в России. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Напомним, что с 1 января 2019 года плательщиками НДС стали иностранные компании, которые продают электронные услуги и контент организациям и индивидуальным предпринимателям в России. Поэтому все зарубежные поставщики обязаны встать на учет в российских налоговых органах.

"Требование встать на учет действовало и в 2018 году. Однако было одно послабление для иностранных организаций, оказывающих услуги российским компаниям и индивидуальным предпринимателям, последние действовали как налоговые агенты и удерживали НДС за иностранные организации. С 2019 года, когда льготный период завершился, все обязанности возложены полностью на иностранные организации. Поэтому уже с 2018 года крупные иностранные компании уже встали на учет в России", — пояснил "РГ" Денис Зайцев, руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm.

По словам эксперта, вступление в силу с 2019 года поправок, по сути, затронет те компании, которые только выходят на российский рынок или планируют это сделать. "Если же компания не встанет на учет в положенном порядке и не будет уплачивать НДС, ее могут ждать серьезные штрафы до 10 процентов от выручки (п.2 ст 116 НК РФ). Также с компании будут взыскивать НДС, пени и штраф в размере 20-40 процентов от суммы неуплаченного налога", — заключил Денис Зайцев.

Завершается "амнистия капиталов"

28 февраля заканчивается второй этап "амнистии капитала" — добровольного декларирования в России зарубежных счетов и активов. Об этом говорится в сообщении ФНС России/ И предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Декларацию нужно подавать на бумажном носителе в любой налоговый орган по выбору декларанта или в центральный аппарат ФНС. Второй этап "амнистии капиталов" начался с 1 марта прошлого года. Граждане России могли за это время задекларировать зарубежное имущество, не переводя активы в Россию. Первый этап амнистии завершился в 2016 году. Тогда было подано более семи тысяч деклараций.

Эксперимент с табаком подходит к концу

Эксперимент по добровольной маркировке табачных изделий подходит к концу. Он завершится 28 февраля. А потом эта процедура станет обязательной. Это предусмотрено в Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 г. № 1433 .

Пилотный проект начал работать в январе 2018 года. В нем приняли участие практически все ведущие производители табака. Напомним, что маркировка нужна в первую очередь для товаров, которые ввозят в страну из-за рубежа. На товар наносится специальный код, который передается в единую информационную систему и позволяет отследить движение товара.

Георгий ПАНИН

