30.01.2019 09:20 474

«Дом.РФ» при участии Банка России разработает для банков комплексный стандарт по ипотечному кредитованию, который должен объединить лучшие практики и методики на рынке, рассказал в ходе круглого стола руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Он будет состоять из пяти стандартов:

стандарт ответственного ипотечного кредитования

требования к участникам и условия сделки ипотечного кредитования

требования к андеррайтингу (процедуре проверки клиента и объекта недвижимости)

стандарт сервисного обслуживания ипотечных (в т.ч. дефолтных) закладных

документация для стандартной сделки секьюритизации (выпуска ценных бумаг, обеспеченных ипотекой)

Документ «мягкого права»

Из пяти стандартов на данный момент только один — стандарт ответственного ипотечного кредитования — согласован с ЦБ, отметил Мамута. Остальные находятся на рассмотрении у регулятора. Стандарт ответственного кредитования будет определять полноту раскрытия кредитором информации заемщику, условия мониторинга финансового состояния заемщика, процессы досудебного и судебного урегулирования проблемной задолженности, пояснили РБК в компании «Дом.РФ».

В стандартах в частности «будет определено, как банку рекомендуется оценивать финансовое положение заемщика для выдачи кредита и требования по размеру платежа от суммарного дохода семьи», отмечают в госкомпании. Эти стандарты предлагается использовать в качестве документа «мягкого права» — банки, присоединившиеся к ним, должны будут соблюдать их или учитывать рекомендации, пояснил РБК заместитель директора по развитию розничного бизнеса банка «Дом.РФ» (на 100% принадлежит «Дом.РФ») Олег Комлик. В ЦБ надеются, что к стандарту в итоге присоединится максимально возможное число ипотечных кредиторов (в том числе ключевые участники ипотечного рынка — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк).

Необходимость разработки единого стандарта в ЦБ объясняют недостаточностью законодательной защиты потребителей во взаимоотношениях с банками и отсутствием у банков общепринятой унифицированной документации, сопровождающей ипотечные сделки.

В то же время, по данным ЦБ, в 2018 году больше половины (53%) всех жалоб граждан по вопросам ипотеки касались невозможности гражданина исполнять свои обязательства по договору. Год назад доля таких жалоб была 44%. В связи с наличием проблемы ЦБ, кроме стандартов кредитования, разрабатывает законопроект, который должен дать заемщику, попавшему в трудное финансовое положение (например, потерявшему работу), право на временное снижение платежа по ипотеке или вообще «платежные каникулы».

Не допивают, не доедают

В России средний фактический период выплаты ипотеки почти в два раза короче договора и составляет около 7 лет, сказал РБК Михаил Мамута. «Клиент понимает риски, которые над ними висят — в итоге люди сами себя загоняют в условия, когда они не допивают, не доедают, только скорей бы выплатить [ипотеку], потому что, не дай бог, бахнет что-нибудь», — подчеркнул он. «Если бы у человека была уверенность в том, что он сможет в случае чего гарантированно получить передышку, вдохнуть-выдохнуть, а не бежать в стрессе, то досрочных погашений было бы меньше», — обосновал необходимость законодательной инициативы глава службы ЦБ по защите прав потребителей, напомнив, что для банка досрочные погашения невыгодны, поскольку он недополучает запланированный доход.

Опасения банков, что заемщики массово будут обращаться за реструктуризацией, избыточны, полагает он. «Чтоб все сразу прибежали, должен сработать триггер, а мы говорим, что это возможно только в случае массовых негативных событий на рынке, а это не такая частая ситуация», — поясняет он.

Екатерина ЛИТОВА