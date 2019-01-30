30.01.2019 09:40 583

В Пенсионный фонд России (ПФР) в 2018 году в рамках переходной кампании поступило 1,95 млн заявлений россиян о переводе пенсионных накоплений, отчитался ПФР. По сравнению с 2017 годом количество заявлений сократилось в 3,2 раза (тогда в ПФР приняли 6,3 млн заявлений). Поданные заявления еще подлежат утверждению со стороны ПФР, фонд обещает рассмотреть их до 1 марта.

Большая часть заявлений — 58,8% — поданы на досрочный переход из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой, 36,9% заявлений поданы на переход из ПФР в один из НПФ. Из ПФР свои накопления в основном переводят «молчуны» — граждане, которые до сих пор не сделали выбор в пользу ни одного из фондов и чьи средства находятся под управлением госкорпорации «ВЭБ.РФ». 4,3% из поданных заявлений — о досрочном переводе средств из НПФ в ПФР.

Досрочный перевод пенсионных накоплений (из одного НПФ в другой и из НПФ обратно в ПФР) в 2018 году может привести к потере всего инвестдохода, накопленного за период с 2015 года. Дело в том, что в 2015 году вступил в силу закон, который разрешает переводить пенсионные накопления без потери инвестдохода лишь раз в пять лет (соответственно, безболезненно сделать это можно будет только в 2020 году). Те же, кто решил перевести свои средства из ПФР в один из НПФ, лишатся инвестдохода с 2016 года.

Не потеряют свой инвестдоход граждане, которые до этого успешно последний раз переводили пенсионные накопления в 2013 году. Правда, по данным самого ПФР, таких всего 1,5% из почти 2 млн заявлений.

Без предупреждения

Инвестдоход, который теряют застрахованные лица, остается у НПФ или у ПФР, в зависимости от того, где накопления находились первоначально. По данным Счетной палаты, в 2015–2017 годах россияне, досрочно сменившие пенсионные фонды, потеряли более 82 млрд руб. инвестиционного дохода. Причем потери дохода одного человека могли достигать 500 тыс. руб.

Проблема потери инвестдохода при переводе накоплений привела к тому, что в России был принят закон об обязательном информировании россиян о возможной потере дохода при переводе пенсионных накоплений при подаче заявлений через портал госуслуг или лично в ПФР. Правда, норма начала действовать только с 1 января 2019 года и не была обязательной во время переходной кампании 2018 года.

Средства застрахованных лиц, чьи заявления о переводе пенсионных накоплений будут одобрены, должны быть перечислены в НПФ и управляющие компании до 31 марта 2019 года.

Подавляющее большинство заявлений на перевод пенсионных накоплений в 2018 году граждане подавали через отделения Пенсионного фонда, МФЦ или по почте. Другой вариант подачи заявлений — через Единый портал государственных и муниципальных услуг и сайт ПФР — выбрали всего 13,4% от подавших заявления.

На поводу у продавца

На рынке наблюдается сокращение активности застрахованных лиц. Так, в 2016 году в ПФР было подано 12 млн заявлений, в 2017 году — 6,3 млн. Удовлетворены из них 6,5 млн и 4,9 млн соответственно. В 2018 году сокращение усилилось, став трехкратным. По словам управляющего директора по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павла Митрофанова, основной причиной такой динамики стало то, что был перекрыт самый массовый канал продаж — были закрыты удостоверяющие центры (УЦ).

Такие офисы аккредитованы ПФР, в них можно подать заявление, которое подтверждается квалифицированной электронной подписью, что упрощает процедуру. В середине 2017 года УЦ были закрыты, так как они стали источником манипуляций с заявлениями граждан. Решение о переводе пенсионных накоплений принималось по последнему заявлению, в связи с чем после подачи заявления застрахованным лицом от его имени подавалось еще одно заявление либо с намеренно сделанными ошибками (чтобы его отклонили), либо о переводе в тот фонд, в котором он уже состоит. Переход в итоге блокировался, что позволяло фондам защитить клиентскую базу. Впоследствии лазейку устранили, удостоверяющие центры возобновили работу по новым условиям: ПФР стал проверять подлинность электронных заявлений о переводе накоплений.

«Сейчас эту историю блокирования, наверное, труднее осуществлять», — отмечает Митрофанов. Но теперь, по его словам, большинство заявок о переходе направляется в бумажном виде и они могут быть неправильно заполнены, поэтому сложно оценить, сколько из поданных 2 млн заявлений будут удовлетворены.

Вопрос добровольности подачи заявлений на рынке пенсионных накоплений все время был очень актуальным, говорит эксперт. «На мой взгляд, концептуально ничего не поменялось и центр принятия решений, скорее всего, находится не в голове у человека [владельца пенсионных накоплений], а в голове у продавца [действующего в интересах НПФ, куда переводятся средства], который так или иначе получает подпись застрахованного лица на документах о выборе или смене фонда», — резюмирует эксперт.

За первую половину 2018 года средняя доходность НПФ от инвестирования пенсионных накоплений россиян составила 5,4% годовых. Данных за весь 2018 год пока нет, но известно, что часть крупных НПФ, связанных с ФГ «Будущее» и санируемым банком «ФК Открытие», за девять месяцев показали отрицательную доходность из-за переоценки вложений. В 2017 году, по данным ЦБ, средневзвешенная доходность НПФ по накоплениям составила 4,6% из-за убыточности ряда фондов на фоне санации банков. Доходность пенсионных накоплений у ВЭБа в 2017 году по расширенному портфелю составила 8,59% годовых, по портфелям государственных ценных бумаг — 11,1%. По итогам первого полугодия 2018 года доходность составила 6,4 и 9% соответственно.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ