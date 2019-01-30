30.01.2019 09:50 476

Министерство труда и соцзащиты планирует в течение ближайших двух лет провести расчеты по пересмотру потребительской корзины. Об этом сообщил во вторник глава ведомства Максим Топилин на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по соцполитике.

Он напомнил, что в прошлом году был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума. После двукратного повышения он составил 11 280 рублей в месяц.

"Когда мы принимали это решение, то продлили действие корзины, с тем чтобы "не бежать за хвостом", — пояснил министр. Но уже тогда, по его словам, договорились о том, что в течение 2018-2020 годов будем работать над актуализацией потребительской корзины.

В ведомстве уже создана рабочая группа по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума. Поставлена задача "разработать новую потребительскую корзину в целом по РФ для ее установления с 1 января 2021 года". "Нам нужно будет в течение 2019-2020 годов подготовить все необходимые расчеты, обоснования, предложения по пересмотру потребительской корзины", — сообщил сенаторам Максим Топилин. В ведомстве рассчитывают внести необходимые изменения в законодательство в ходе весенней сессии парламента 2020 года, "чтобы это все могло лечь уже в основу бюджетного процесса".

В состав рабочей группы входят парламентарии, представители федеральных ведомств, объединений профсоюзов, объединений работодателей, научных организаций, других заинтересованных структур. "Переговоры с профессиональными союзами и с работодателями и финансовые расчеты будут достаточно непростыми, потому что это касается серьезных финансовых средств", — полагает Топилин.

В ходе встречи в Совфеде он также рассказал о планах ведомства по защите интересов семей с детьми. В частности, ответил на предложение сенаторов о продлении до трех лет срока выплаты пособия на ребенка, если родители не смогли устроить его в ясли. Пособие по достижении ребенком полутора лет минимальное, средств на оплату услуг няни у семей также часто не бывает, отсюда — рост показателей бедности, считает зампред комитета Елена Бибикова.По словам главы минтруда, в ведомстве намерены решать эту проблему иначе. "Что касается ситуации с яслями от полутора до трех лет, то мы планируем иной способ. Это ликвидация очередей с полутора до трех лет к 2021 году", — заявил он. В рамках этой программы создается 255 тысяч дополнительных мест в яслях, проинформировал Топилин, средства уже заложены в федеральном и региональных бюджетах. "Есть определенные нюансы в регионах, но вопрос этот будет закрыт к 2021 году", — заверил министр.

Также сенаторы попросили его помочь в продвижении законопроекта о статусе многодетных семей. По задумке авторов, он должен стать своего рода кодексом, в котором будет прописано, какие семьи относятся к многодетным, на какие льготы они вправе рассчитывать, какие документы и награды получать.

"Мы по поручению правительства рассмотрели позицию ведомств, к сожалению, ни одно ведомство такой проект не поддержало", — заявил Максим Топилин. Он тоже считает, что прописывать все эти нормы в федеральном законе необязательно, достаточно закрепить их в отраслевых документах. Тем не менее сенаторы намерены побороться за свою инициативу и внести ее в Госдуму, заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Галина МИСЛИВСКАЯ

