30.01.2019 10:20 767

Ozon.ru запустил продажи товаров в кредит в партнерстве с пятью банками и МФО, включая Тинькофф-банк и «Ренессанс Кредит». Услуга давно представлена в российском онлайн-ритейле, но пока ограничивалась преимущественно сегментом бытовой техники и электроники. Сам Ozon.ru тестировал онлайн-кредиты еще в 2014 году, но тогда услуга не привлекла клиентов.

Ozon.ru запустил онлайн-кредитование покупок, рассказали "Ъ" в компании. Партнерами выступят Тинькофф-банк, «Ренессанс Кредит» и ОТП-банк, а также микрофинансовые организации (МФО) «Рево Технологии» и Kviku. С МФО договор будет подписываться онлайн, а в случае с банками его доставит курьер. Покупатели смогут приобретать в кредит товары любых категорий, кроме продуктов питания, товаров для взрослых и для здоровья. Минимальная стоимость покупки в кредит составит 3,5 тыс. руб., максимальная — 250 тыс. руб. На первом этапе сервис будет доступен для клиентов из Москвы и Подмосковья.

«Для нас это возможность расширить присутствие на рынке и привлечь клиентов»,— сообщил "Ъ" старший вице-президент «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев. В Тинькофф-банке отметили, что клиенты Ozon.ru не получат каких-либо специальных предложений, «логика определения условий остается такой же, как и в остальных каналах».

По итогам 2017 года Ozon.ru был седьмым среди крупнейших интернет-магазинов России с объемом продаж 23,4 млрд руб., оценивала Data Insight. По итогам первого полугодия 2018 года выручка компании выросла на 86% и достигла 14,8 млрд руб.

В 2014 году Ozon.ru уже запускал услугу кредитования с Тинькофф-банком, но по итогам тестирования отказался от нее. Как объясняют в компании, тогда магазин предлагал в основном книги, средний чек был небольшим, и услуга не заинтересовала клиентов. Сейчас онлайн-кредитование в потребительском сегменте распространено в категориях электроники и бытовой техники, а вот в товарах для дома, спорта и детей практически не представлено, указывает руководитель направления клиентских финансовых сервисов Ozon.ru Снежана Вяткина.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» предоставляет онлайн-кредиты несколько лет, этот сервис достаточно распространен на рынке, подтверждает директор финансовых сервисов группы Валерия Шатковская. По ее словам, в 2018 году оборот кредитных товаров в онлайн-канале в обеих сетях удвоился за счет расширения числа банков-партнеров и развития технологий оформления кредита. Сейчас «М.Видео-Эльдорадо» работает с семью банками и тестирует форматы электронного подписания кредитного договора.

Внедрять продажу товаров в кредит планирует и маркетплейс «Беру», сообщили "Ъ" в пресс-службе «Яндекс.Маркета». На «Беру» будут разные финансовые инструменты для поставщиков и потребителей, рассматриваются также варианты рассрочки платежа, говорят в компании.

Логика онлайн-ритейлеров понятна, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: конкуренция все больше уходит в плоскость сервиса, и в этом плане дополнительные опции оплаты могут стать конкурентным преимуществом. Продажа товаров в кредит не несет рисков для ритейлера, а вот для банков-партнеров они могут быть достаточно высоки, хотя снизить их может доступ к истории покупок клиента, отмечает эксперт.

Запуск кредитования позволит нарастить продажи и ускорить рост Ozon.ru, уверен партнер Data Insight Федор Вирин. Плюсом будет наличие МФО среди партнеров, потому что они охотнее выдают средства, считает он. Но тут же кроется проблема, указывает эксперт: зачастую за онлайн-кредитом идет потребитель с уже испорченной кредитной историей. В случае с банками есть и логистическая проблема: покупателю придется взаимодействовать с двумя курьерами — от банка и от магазина, что может привести «к заметному снижению конверсии».

Дмитрий ШЕСТОПЕРОВ