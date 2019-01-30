30.01.2019 10:40 434

Минфин предложил увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП сразу вчетверо — с нынешних 500 тыс. руб. до 2 млн руб. При этом министерство полагает возможным провести это изменение без пересчета тарифов, поскольку основные выплаты в ОСАГО приходятся не «по здоровью», а «по железу» — на ремонт авто. Страховое лобби однако уверено, что без повышения не обойтись — средняя цена полиса после одобрения поправок Минфина вырастет на 500–600 руб. В ЦБ инициативу ведомства поддержали — также заявив, что такое решение, «безусловно, скажется на стоимости полиса».

Минфин продолжает дорабатывать реформу ОСАГО — очередной блок поправок разослан на согласование в ведомства, сообщили "Ъ" в министерстве. Поправки предполагают повышение с 500 тыс. руб. до 2 млн руб. лимита выплат по ущербу жизни и здоровью. Вырастет также лимит выплат на погребение погибших в ДТП — с 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Увеличение лимита позволит унифицировать возмещения жертвам ДТП в ОСАГО с выплатами по другому закону об обязательном страховании — ответственности перевозчиков, где действует норма о возмещении при смерти пассажира при любых видах перевозок (кроме такси) в 2 млн руб. Нынешнюю ситуацию, когда размер возмещения при получении ущерба жизни и здоровью при авариях на общественном транспорте выше, чем при «автомобильных» ДТП, большинство экспертов считает несправедливой.

В министерстве уточнили, что до согласования проекта министерствами и ЦБ говорить о сроках вступления в силу нововведений пока рано. В логике Минфина увеличение вчетверо лимита выплат жертвам ДТП не приведет к изменению указания Банка России о тарифах ОСАГО — поскольку львиная доля выплат в рамках обязательного автострахования приходится на возмещения «по железу».

Инициативу министерства вчера подержал регулятор — как сообщили "Ъ" в пресс-службе ЦБ, «на наш взгляд, выравнивание страховых сумм по ОСАГО и ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков) является справедливым».

«Безусловно, это решение скажется на стоимости полиса. Но пока говорить что-либо об изменении тарифа преждевременно, поскольку потребуется провести соответствующие расчеты»,— пояснили в ЦБ.

В РСА такие расчеты уже провели. В случае реализации идеи Минфина страховщики будут вынуждены повысить базовые ставки в рамках действующего тарифного коридора, говорит исполнительный директор союза Евгений Уфимцев. Напомним, с 9 января 2019 года тарифный коридор в ОСАГО расширен на 20% вверх и вниз, теперь для физлиц—владельцев легковых автомобилей он составляет 2746–4942 руб. Как сообщал РСА, большинство страховщиков после 9 января сохранили значение базового тарифа по ОСАГО или снизили его на территориях своего основного присутствия. В частности, снижение цены полиса должны были заметить отдельные категории автовладельцев Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (на этих четырех территориях зарегистрирована пятая часть всего российского автопарка). «Фактически инициатива Минфина приведет к тому, что в тех регионах, где страховщики не стали устанавливать тарифы по верхней границе тарифного коридора, они теперь это сделают,— говорит Евгений Уфимцев.— Так, в Москве поднимут тариф. В целом средняя премия по стране увеличится с 5,5 тыс. руб. до 6,1 тыс. руб.». В союзе "Ъ" подтвердили, что основная доля выплат в ОСАГО приходится на ущерб «по железу», долю выплат по жизни и здоровью статистика союза выделить не позволяет. «Но их мало»,— говорят в РСА.

Отметим, что увеличение выплат по ОСАГО — не последняя идея Минфина по части автогражданки. Как уже писал "Ъ" , поправки министерства предусматривают отмену коэффициента мощности авто при расчете цены полиса (уже с сентября 2019 года) и отмену территориального коэффициента (с сентября 2020-го). Взамен страховщики смогут раздвинуть тарифный коридор сначала на 30%, потом на 40%. Идеи же введения трех видов полисов с разными вариантами лимита выплат (500 тыс. руб., 1 млн руб. и 2 млн руб.), а также появления возможности покупать страховку на несколько лет вперед были раскритикованы юристами из президентской администрации — так что Минфин решил на этих изменениях пока не настаивать.

Татьяна ГРИШИНА