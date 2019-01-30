30.01.2019 10:50 402

Рубль начал биржевые торги среды небольшим снижением, отреагировав на потерю нефтью внутридневного преимущества, а также на фоне ухудшения динамики валют-аналогов. Локальными факторами давления выступают интервенции ЦБ и возможное снижение активности экспортеров в конце календарного месяца после уплаты налогов.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,08, и рубль теряет 3 копейки.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 75,56, и здесь рубль теряет 6 копеек.

На стороне российской валюты могут играть ожидания паузы в цикле повышения ставок ФРС, на что американский регулятор, как предполагают участники глобальных рынков, может намекнуть сегодня вечером по итогам своего заседания.

"В первые месяцы года существенно снижается импорт, а внешние платежи в январе-феврале будут самыми незначительными за последние несколько лет. Соответственно, вероятность движения курса в сторону 65 за доллар поддерживается объективными факторами", — назвал еще факторы поддержки рублю Андрей Кочетков из компании Открытие Брокер.

В фокусе внимания сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ, на которых Минфин РФ попробует продать бумаги на 25 миллиардов рублей.

Нефть марки Brent сейчас оценивается в $61,26 за баррель, что на 6 центов ниже вчерашнего закрытия, тогда как утром она поднималась до отметки $61,72 из-за опасений о сбоях поставок после введения США санкций против нефтяной отрасли Венесуэлы. Одновременно понижательное давление на нефть оказывает ухудшения перспектив мировой экономики.

Пара евро/доллар сейчас показывает минимальные изменения, котировки вблизи $1,1430.

Сырьевые и развивающиеся валюты показывают смешанную динамику, но аналоги рубля тяготеют к снижению.

В фокусе участников рынка — двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится сегодня. Ожидается, что глава ФРС Джером Пауэлл признает наличие растущих рисков для американской экономики на фоне ослабления глобального роста.

Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, могут составить $10,3 миллиарда в первом квартале текущего, что на 40 процентов ниже аналогичного периода прошлого года, свидетельствует оценка Банка России.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ