30.01.2019 11:30 478

ОАО "ГлобалЭлектроСервис", входящее в группу "Сумма", оспорило включение в реестр требований долга перед двумя банками и ФСК ЕЭС в размере более 847 миллионов рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Временный управляющий компании Михаил Андреев подал апелляционные жалобы на определения суда о включении долга перед банком ВТБ в размере 429 миллионов рублей, банком "Российский капитал" в 275 миллионов рублей и ФСК ЕЭС в 143 миллиона рублей.

В декабре 2018 года Андреев подал заявление к бывшему гендиректору компании Ростиславу Коломаку о взыскании денежной компенсации за неисполнение определения суда. Управляющий сообщил о неисполнении экс-руководителем должника определения арбитража от 6 августа 2018 года, когда в отношении ОАО была введена процедура наблюдения.

В частности, не позднее 15 дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить управляющему и направить в суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, говорится в определении суда от 6 августа 2018 года.

Андреев в ноябре 2018 года подал в суд иск о взыскании солидарно 17,1 миллиарда рублей с владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц. Заявление управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности оставлено без движения до 10 марта в связи с его ненадлежащим оформлением.

Столичный арбитраж летом по заявлению ООО "НТ-Ком Инжиниринг" ввел процедуру наблюдения в отношении компании "ГлобалЭлектроСервис". Временным управляющим должника был утвержден Андреев из ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа".

Уголовные дела Магомедовых

Тверской суд Москвы 1 ноября прошлого года удовлетворил ходатайство следствия о продлении до февраля 2019 года ареста в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Этим же решением суд продлил арест в отношении третьего фигуранта дела экс-главы строительной компании "Интекс" Артура Максидова.

Таким образом, суд отклонил ходатайства адвокатов обвиняемых об избрании меры пресечения, не связанной с реальным лишением свободы. Так, суд не стал менять содержание в СИЗО на залог в размере 2,5 миллиарда рублей в отношении Зиявудина Магомедова.

Магомедовы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере), частью 1 статьи 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Помимо этого, Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Другому фигуранту дела экс-главе строительной компании "Интекс" Артуру Максидову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159, части 3 статьи 210 УК РФ.

По данным следствия, Магомедовы и Максидов причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 миллиарда рублей, часть из которых находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Сами фигуранты дела свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают.