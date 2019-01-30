30.01.2019 13:30 603

Два с половиной года назад в одном из крупнейших банков произошла серия краж из ячеек, общий ущерб оценивался как минимум в 1,5 млн долларов. Началось все с того, что у VIP-клиента не подошел ключ к арендованной ячейке, где он держал 300 тысяч долларов. Когда при полиции мастер вскрыл ячейку, она оказалась пустой. Правоохранители выяснили, что ранее ячейка была взломана, а дверца и замок заменены на новые. Позже аферу раскрыли оперативники ФСБ и МВД. Виновными оказались сотрудники банка. Один из них признался, что ячейки вскрывали во время ночных смен. В общей сложности вскрытыми оказались пара десятков ячеек.

Чаще всего из ячеек воруют сотрудники банка. Что делать, если деньги были заложены в ячейку под сделку с недвижимостью, но их там не оказалось? Все эти риски несет продавец и покупатель, говорит старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко:

Алексей Карпенко

адвокат, старший партнер компании Forward Legal

«Во всех отношениях, связанных с ячейками, банк предоставляет охраняемую емкость для хранения. Чего именно, банк не знает и не хочет знать, не хочет нести за это ответственность. Предъявить банку претензии о пропаже чего-либо из ячейки чрезвычайно сложно. Случаи, когда из банковских ячеек пропадают ценные вещи, деньги или документы, вовсе не уникальны. Как правило, это связано с мошенничеством сотрудников банка. Понятно, что там ведется видеонаблюдение. Это должен быть сговор сотрудников банка: вскрывают ячейки, вынимают и дальше невозможно ничего доказать».

В последнее время случаи краж из ячеек участились. Банк несет ответственность только в том случае, если была сделана опись при заложении средств в ячейку, говорит старший специалист финансового департамента UFG Wealth Management Светлана Лавренюк:

Светлана Лавренюк

старший специалист финансового департамента UFG Wealth Management

«Если это, допустим, сделка с купли-продажи квартиры, то обязательно нужно делать опись и закладывать средства в присутствии сотрудника банка. Не все клиенты хотят так поступать. Кто-то хочет сохранить конфиденциальность, поэтому закладывает средства сам. В таком случае он не может предъявить банку никаких претензий. Заключается договор хранения средств (с правом на опись). Как правило, клиенты сами не хотят показывать, что у них лежит в ячейке. Основная функция банковской ячейки — сохранение конфиденциальности. В российской действительности я бы рекомендовала выбирать опцию с описью».

Было все-таки что-то в ячейке или нет — первое, что придется подтвердить в случае пропажи. Для возбуждения уголовного дела нужны признаки преступления. Помимо описи, снизить риски поможет фиксация входа и выхода конкретного лица с определением времени нахождения в депозитарии, говорит юрист Евгений Антонов:

Евгений Антонов

юрист

«Когда лицо сообщило о факте хищения и обратилось в суд с иском о возмещении убытков, причиненных некачественным оказанием услуги, на эти правоотношения распространяется действие закона «О защите прав потребителей». В суде должны быть сопоставлены даты получения денежных средств со счета, либо карты этого лица и даты входа его в депозитарий, когда это было зафиксировано. Суд взыскал с банка ту часть денежных средств, по которым совпадал день снятия денежных средств со счета и день захода в депозитарий для того, чтобы там их положить. При том, что фиксация содержимого ячейки не осуществлялась».

Особенность денежного оборота в России в том, что мелкие суммы все уже привыкли переводить в безналичном виде, например, с помощью мобильного приложения перекидывать с карты на карту. Крупные суммы для сделок с недвижимостью до сих пор передают в основном в наличном виде без лишних свидетелей.

В громком деле двухгодичной давности вскрытыми оказались пара десятков ячеек: заявление написал один клиент, остальные при общении с сотрудниками правоохранительных органов сказали, что претензии к банку не имеют. У каждого, видимо, свои риски.

Надежда ГРОШЕВА

