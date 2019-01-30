30.01.2019 15:30 610

Клиенты российских банков в 2018 году увеличили в 1,5 раза в долларовом эквиваленте объем краткосрочных валютных вкладов (сроком от одного месяца до одного года) — с $15,1 млрд на 1 января 2018 года до $23,1 млрд на 1 января 2019 года, подсчитал РБК на основе данных ЦБ. В рублевом выражении из-за падения курса национальной валюты к доллару примерно на 20% за год объем таких вкладов почти удвоился — с 873,1 млрд до 1,6 трлн руб.

Однако общий объем валютных вкладов россиян за 2018 год сократился на 6,3% — с $94 млрд до $88 млрд за счет падения сразу на 21% долгосрочных валютных вкладов (с $58,3 млрд до $46 млрд). При этом объем вкладов на срок до 30 дней и до востребования за год практически не изменился ($19,2 млрд на начало 2018 года, $19,1 млрд — на начало 2019 года). Рублевые вклады населения за год выросли на 8,2% — с 20,6 трлн до 22,3 трлн руб.

Объем валютных вкладов на срок до года в ущерб долгосрочным начал резко расти в октябре — после активного подъема банками ставок по долларовым депозитам, писал РБК. За три последних месяца объем краткосрочных валютных вкладов вырос на 560 млрд руб., или примерно на $8 млрд.

Рост таких вкладов наблюдался преимущественно в четвертом квартале прошлого года, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. «Это совпало с активной компанией госбанков по привлечению валюты по повышенным ставкам и общим проседанием курса рубля до 70 за доллар», — пояснил он.

Санкции и конвертация

Особенное влияние на рост краткосрочных валютных вкладов в ущерб долгосрочным оказал риск ввода американских санкций в отношении российских госбанков [вплоть до возможности запрета операций в долларах], считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Эта информация появилась в августе и сопровождалась оттоком средств физлиц с банковских вкладов в целом: согласно статистике ЦБ, за август вклады населения (рублевые + валютные) снизились на 0,6%, а в сентябре — еще на 0,8%, до 26,9 трлн руб. Ситуацию усугубило заявление главы ВТБ Андрея Костина о возможности конвертации валютных вкладов в рубли в случае введения санкций против госбанков, хотя такую перспективу в ЦБ почти сразу отвергли.

В последующие месяцы на фоне повышения ставок вслед за ростом ключевой ставки ЦБ вклады опять начали расти и на 1 января достигли 28,46 млрд руб.

Население опасается долгосрочных инвестиций в валютные вклады, согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Повышение уровней ставок по валютным вкладам в диапазон 3–4% способствовало тому, что вкладчики отказались от идеи полного ухода в кеш на фоне двух основных рисков, отмечает он.

«Нерешенным остается санкционный вопрос в плоскости ограничения долларовых расчетов для российских банков», — напоминает он, указывая, что данный геополитический риск может оставаться актуальным для России достаточно долгое время. Кроме того, «люди помнят о планах по дедолларизации [экономики России], что определяет нежелание оставлять деньги в банке надолго. В настроениях граждан идею принудительной конвертации валютных вкладов подавить за столь малый промежуток времени достаточно сложно», — заключает Покатович.

Евгения ЧЕРНЫШОВА