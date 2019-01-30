30.01.2019 17:30 468

Мещанский суд Москвы приступил к оглашению обвинительного приговора лидеру группировки хакеров Юрию Лысенко. Он и 13 его подельников признаны виновными в крупных хищениях у нескольких российских банков.

Эта группа компьютерных мошенников похитила у банкиров через социальные сети около миллиарда рублей.

Сообщники, считает обвинение, создали программу, через которую снимали деньги со счетов клиентов банков, а затем восстанавливали баланс за счет самих финансовых структур.

Суд признал виновным Лысенко и его сообщников в совершении преступления по части 1 статьи 210 — организация преступного сообщества — и по части 4 статьи 159.6 УК РФ — в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Так объявила судья Елена Гудошникова, зачитывая текст приговора.

Сколько времени займет оглашение итогового документа суда — неизвестно. На предыдущем заседании, в прениях сторон, прокурор запросил для лидера хакеров 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а для других членов группировки — от 6,5 до 14 лет заключения.

Лысенко — гражданин Украины. Он создал преступную группировку в июле-ноябре 2014 года. Вместе с ним по делу проходят Евгений Воробьев, Иван Крылов, Артем Мазуренко, Михаил Воробьев, Антон Екименко, Денис Гринев, Максим Усатов, Сергей Махничев, Николай Миловидов, Михаил Орешкин, Олег Родин, Никита Хаджибекян и Сергей Чистов. До того, как начать грабить банки через интернет, ее участники промышляли воровством наличности из банкоматов. Затем злоумышленники создали специальную программу, через которую похищали деньги в крупных российских банках.

По данным обвинения, "деньги финансовых учреждений похищались путем ввода и модификации компьютерной информации с использованием сети интернет, выполнения операций перевода и снятия денежных средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах".

Из всей похищенной суммы около 880 миллионов рублей было обнаружено на счету Лысенко. Интересно то, что у него нет высшего или какого-либо иного специального образования в компьютерной сфере или финансов.

Был в этом деле и пятнадцатый член группы, Антон Тестов, которому был вынесен обвинительный приговор раньше. Тестов смог получить свой приговор вне очереди, так как согласился сотрудничать со следствием. В группировке состояли и другие лица, которые уже объявлены в международный розыск, расследование их действий продолжается.

Дело группировки Лысенко — это не единственный случай, когда российским хакерам удалось похитить более 1 млрд рублей у банков. В частности, другая хакерская группировка смогла снять с банковских счетов до 1,7 млрд рублей с помощью трояна Lurk и пыталась таким же образом вывести еще 2,2 млрд. Помимо этого, группа подозревалась в атаках на критически важную инфраструктуру РФ, в частности, на промышленные предприятия стратегического значения. Группировка действовала с 2013 г., в ее состав входило более 50 человек.

Первая волна арестов по этому делу была проведена в мае 2016 г. совместными усилиями МВД и ФСБ. В общей сложности было задержано 27 преступников, разбросанных по 17 регионам России. 19 из них были заключены под стражу. В феврале 2017 г. полиция задержала еще 9 подозреваемых в 5 разных регионах.

Владимир ФЕДОСЕЕВ

