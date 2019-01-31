31.01.2019 08:40 323

Россияне смогут сами выбирать, в каком банке получать пенсию, — ФАС хочет четко закрепить это право в законе, рассказали «Известиям» в службе. Формально такая возможность есть и сейчас, но не все об этом знают. Кроме того, как выяснилось из жалоб антимонопольщикам, территориальные пенсионные органы не всегда добросовестно информируют клиентов о том, что кредитную организацию можно определять самостоятельно, и предлагают одну конкретную. Впрочем, в Минтруде уверены, что препятствий в выборе банков для пожилых людей нет, а в ПФР заверили, что информируют граждан должным образом. Эксперты считают инициативу ФАС полезной и сравнивают ситуацию с пенсионными выплатами с зарплатным рабством.

Право на выбор

Федеральная антимонопольная служба намерена устранить препятствия при выборе гражданами банка для получения пенсий и других социальных выплат. Как рассказали «Известиям» в службе, для этого нужно внести изменения в закон «О страховых пенсиях», которые улучшат взаимодействие между территориальными органами Пенсионного фонда и кредитными организациями. ФАС направила предложения в правительство, которое должно принять решение о разработке соответствующего законопроекта.

Формально право выбирать себе банк для получения пенсии у россиян есть и сейчас, но им не так легко воспользоваться. Действующая версия закона устанавливает, что получать выплаты можно на банковский счет или через «Почту России», пояснил юрист международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Однако не все граждане знают, что могут выбирать между разными банками. По словам эксперта, в регионах ПФР пытается навязать пенсионерам конкретные кредитные организации.

По данным Минтруда, с 2003 года доля получателей пенсий через банки выросла с 22 до 64%. На ограничение права выбора организации влияет множество факторов, и не последнее место среди них занимает низкая финансовая грамотность россиян. Сейчас получение пенсии в банке — почти обязательная процедура, но когда такая возможность только появилась, граждан подключали в основном к госбанку, отметил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Учитывая специфику пенсионного возраста и низкую финансовую грамотность, пенсии из одного банка в другой почти никто не переводит, пояснил он.

Жалобная книга

ФАС получила обращения от граждан, согласно которым территориальные органы Пенсионного фонда не всегда добросовестно информировали их о праве выбрать любую организацию для получения выплат, сообщили «Известиям» в службе. Она проанализировала нормативную базу и опросила отделения ПФР. Результатом стали предложения изменить закон «О страховых пенсиях», что должно улучшить взаимодействие между фондом и банками.

В ПФР поступили замечания ФАС, сейчас они рассматриваются, сообщили «Известиям» в фонде. Там подчеркнули, что его территориальные органы разъясняют гражданам порядок выплаты и доставки пенсий, информация об этом есть в клиентских отделениях и на сайте, там же размещен перечень компаний, с которыми у фонда заключен договор. В ПФР стараются не допускать создания преимуществ для какой-то одной организации, отметили там.

В Минтруде «Известиям» сообщили, что территориальный орган Пенсионного фонда не влияет на выбор гражданина. Кроме того, на ПФР возлагается обязанность по заключению договора с любой без исключения доставочной организацией, выбранной клиентом, но при условии, что с ней заключено соответствующее соглашение. В ведомстве добавили, что действующие нормативные правовые акты не содержат положений, направленных на создание препятствий для выбора способа получения пенсий и других соцвыплат.

В Центробанке не ответили на вопросы «Известий» о том, сталкивались ли банки с проблемой доступа на рынок пенсионных выплат.

Как ранее говорил в интервью «Известиям» замглавы ФАС Андрей Кашеваров, власти регионов проводят тендеры по выбору кредитных организаций для перечисления пенсий, хотя по закону этого быть не должно. Затем гражданам сообщают, что бесплатно получить выплаты можно только в каком-то конкретном банке, что не соответствует действительности, отмечал он.

Разумный выбор

Организации, у которых заключен договор с Пенсионным фондом, должны производить выплаты бесплатно и информировать ПФР об отсутствии в течение года движений по счету гражданина, рассказал аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Нередко банки сами отказываются от сотрудничества, а Пенсионный фонд не заинтересован в работе с небольшими организациями и принимает формальный отказ, рассказал эксперт. В Минтруде «Известиям» подтвердили, что некоторые банки действительно отказываются заключать такие договоры. В такой ситуации пенсионеру сообщают об отказе и дают информацию о тех организациях, с которыми соглашение есть, пояснили в ведомстве.

Инициатива ФАС целесообразна — нужно четко прописать в законе право выбирать банк для получения пенсионных выплат, считает юрист Дмитрий Константинов. Аналогичная борьба ведется с так называемым зарплатным рабством — формально человек может получать деньги за свой труд в любом банке, но обычно ему об этом не говорят, а перечисляют зарплату на карту организации, с которой сотрудничает работодатель.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА

