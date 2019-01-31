31.01.2019 09:00 285

Ипотечными каникулами смогут воспользоваться не все граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, а лишь те, у кого в кредит куплено единственное жилье. Об этом говорится в новой версии соответствующего законопроекта Центробанка (есть в распоряжении «Известий»). В регуляторе «Известиям» подтвердили, что право временно не гасить жилищные займы должно быть только у наиболее уязвимой части населения. По оценке главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, доля таких граждан может составлять около 80% от общего числа ипотечников. Впрочем, определенные взносы в период каникул клиентам банков всё же придется делать. В частности, оплачивать страховку жилья.

Жить больше негде

Право воспользоваться ипотечными каникулами — приостановкой платежей в период сложной жизненной ситуации — планируется предоставить только гражданам, у которых за счет займа приобретено единственное жилье. Об этом говорится в последней редакции поправок в закон «О потребительском кредите» (есть у «Известий»). В пресс-службе Центробанка «Известиям» сообщили, что предложение было сформировано по итогам обсуждения регулятором законодательной инициативы с экспертным сообществом.

— В текущей редакции законопроект нацелен на защиту прав наиболее уязвимой части заемщиков и не предусматривает обязательного распространения ипотечных каникул на тех, у кого такое жилье не единственное. При этом у гражданина всегда остается возможность договориться о реструктуризации с банком на условиях, удовлетворяющих обе стороны по договору, — подчеркнули в ЦБ.

Новая редакция законопроекта предполагает, что во время ипотечных каникул будет разрешено вообще не гасить кредит. Ранее планировалось снизить платеж до 10% от ежемесячного взноса. С банком можно обсудить и другую сумму, но не более половины от прежнего размера суммы. Также в новой версии законопроекта добавлен пункт о том, что если в ипотечном договоре есть условие о страховании недвижимости, то заемщику придется выплачивать эти взносы в полном объеме даже в период каникул. Такая мера является справедливой и вряд ли будет обременительной для граждан, считают в банках.

Страховка оформляется один раз в год и призвана защитить как финансовую организацию, так и клиента от рисков утраты объекта недвижимости, отметила директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют Банка Елена Ковырзина. Если с квартирой что-то случится в период отсутствия страховки, заемщик может вообще лишиться жилья, что существенно ухудшит его положение.

Дело не в количестве

Идея ипотечных каникул имеет прежде всего социальную направленность, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, такая мера необходима для поддержки заемщиков с невысоким доходом, у которых только одно жилье — и то куплено в кредит. По оценке председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на сегодняшний день в России таких ипотечников 80%. Он подчеркнул, что идея каникул «абсолютно правильная».

Представители банков не согласны с тем, что граждане, в собственности которых несколько жилых помещений, будут лишены права на ипотечные каникулы. Так, управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина указала, что право на временную приостановку выплаты ипотечного займа должно быть у всех граждан, попавших в затруднительное материальное положение, независимо от количества объектов недвижимости в собственности.

Сколькими квартирами располагает заемщик, не должно иметь значения, считают и в СКБ Банке. Смысл ипотечных каникул в том, что в случае возникновения жизненных трудностей у гражданина с жилищным кредитом он сможет получить отсрочку в погашении займа. Есть вероятность того, что и после каникул затруднительное положение не изменится, но тогда у клиента хотя бы будет возможность выйти из ситуации с наименьшими потерями. Имея дополнительное жилье, гражданин сможет его продать и погасить остаток по кредиту, отметили в СКБ Банке.

Однако ипотечные каникулы обязательно должны предполагать внесение какого-либо платежа, отметил руководитель дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко. В противном случае заемщики могут потерять кредитную дисциплину, и возврат к нормальному графику платежей станет для них сложной задачей. Согласны с этим и в Ассоциации банков России. По мнению Алексея Войлукова, полное освобождение заемщика от ежемесячных платежей зачастую психологически расслабляет, а регулярное погашение небольшой суммы будет способствовать сохранению порядка выплат.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ

