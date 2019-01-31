31.01.2019 09:10 541

Лучшей валютой для хранения накоплений россияне считают рубль. Об этом заявили 39 процентов участников опроса, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Охотнее всего готовы хранить свои деньги в рублях молодые люди в возрасте до 24 лет (такое мнение высказали 45 процентов опрошенных). С увеличением возраста доверию к рублю "тает". Так, только 39 процентов респондентов в возрасте от 25 до 44 лет готовы делать сбережения в национальной валюте. В возрасте от 45 лет таковых еще меньше — 36 процентов. То же самое и с доходами: чем они выше, тем меньше доверия к рублю. Среди граждан с зарплатой до 25 тысяч рублей национальную валюту, как лучшее средство для накоплений, выбрало самое высокое число респондентов (47 процентов), среди россиян с доходом от 45 тысяч рублей — самое низкое (36 процентов).

Но, в общем и целом, рубль все-таки лидирует среди валют для сбережений. На втором месте — доллар. Его выбрали 19 процентов опрошенных. Чаще всего американской валюте доверяют мужчины (24 процента). 13 процентов готовы хранить деньги в евро, 9 процентов — в других мировых валютах: чаще всего назывались китайский юань и фунт стерлингов.

В SuperJob отметили, что рекордный уровень доверия к рублю наши соотечественники показывали в мае 2015 года (53 процента). В январе 2014 года национальной валюте доверял всего 31 процент.

За динамикой курса рубль-доллар сегодня следят 23 процента россиян. Большинство опрошенных (59 процентов) не интересуется курсом. Остальные затруднились с ответом. Стоимостью доллара чаще всего интересуются мужчины (28 процентов) и респонденты с зарплатой от 45 тысяч рублей (29 процентов). Реже всего следят за изменениями женщины (17 процентов) и опрошенные с доходом от 25 до 35 тысяч рублей в месяц (12 процентов).

По средним оценкам тех, кто интересуется динамикой курса, 1 февраля 2019 года доллар будет стоить 68 рублей 4 копейки. Завтра проверим.

Ольга ИГНАТОВА