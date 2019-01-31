31.01.2019 09:20 267

В 2019 году каждый десятый россиянин планирует приобрести автомобиль или обзавестись жильем: купить квартиру или дом. Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который есть в распоряжении РБК. В прошлом году автомобиль приобрели 9% россиян, а жилье — 6%.

На фоне увеличения числа граждан, намеревающихся в 2019 году купить недвижимость, могут вырасти и траты на ремонт. В прошлом году деньги на ремонт жилья тратили 19% россиян, а в наступившем эту статью в свой бюджет закладывают 26% опрошенных.

Кого опрашивали

Телефонный опрос на тему потребительских возможностей и планов россиян на 2019 год ВЦИОМ провел 23 января 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше.

В прошедшем году самой популярной у россиян покупкой оставался мобильный телефон — в 2018 году такие гаджеты купили 28% респондентов. Второе место по популярности в 2018 году разделили бытовая техника и ремонт с покупкой мебели — такие траты совершили по 19% россиян.

Почти вдвое за 2018 год выросло число путешественников: туры купили 14% респондентов против 9% в 2017-м. В текущем году россияне планируют потратить на отдых еще больше — о планах приобрести турпутевку заявили 22% опрошенных. На бытовую технику, напротив, траты рассчитывают сократить — ее планируют приобрести 15% опрошенных. Наименее востребованными покупками в 2019 году могут стать фото- и видеотехника, ценные бумаги и гаражи.

Оживление спроса на товары длительного пользования подтверждает и обзор GfK, согласно которому в прошлом году возобновился рост спроса на автомобили и электробытовые товары. Так, продажи легковых автомобилей показали в 2018 году рост на 14% после падения в 2015–2016 годах. Рынок бытовой техники увеличился на 15%, следует из обзора.

По мнению руководителя Центра социально-экономических исследований Института социологии управления (НИСоцУ) Олега Чернозуба, судя по полученным в ходе опроса данным, в потребительских настроениях россиян наметилось оживление. В то время как по некоторым группам товаров (видео- и фототехника и т.д.) наблюдается падение спроса, по остальным товарным группам намечается рост. «Если он окажется устойчивым, это очень хороший сигнал для экономики», — заключил эксперт.

Согласно обзору «Российский потребитель 2018–2019», подготовленному главой GfK Rus Александром Демидовым, в 2018 году настроения россиян были самыми позитивными с 2011 года: «больше хорошего для себя и своей семьи» ожидал 81% респондентов, плохого — 6%. Тем не менее ожидания от 2018 года скорее не оправдались, указал Демидов: ожидался существенный подъем после кризиса, но его не произошло — доходы населения практически не выросли или выросли незначительно. Это подтверждает и индекс потребительских настроений GfK: он показал рост в начале года, в июне показал снижение, а в августе вернулся в отрицательную зону.

По мнению эксперта, на падение повлиял, в частности, информационный фон, в том числе пенсионная реформа. И хотя в сентябре-октябре настроения потребителей в целом по России вернулись в позитивную зону, в Москве они так и остались отрицательными. В целом потребительское поведение в 2018 году оставалось кризисным: потребитель снизил затраты на товары повседневного спроса, а рынок продуктов питания по обороту упал не только в натуральном выражении, но и в стоимостном, чего не было за все годы наблюдений, отметил Демидов. На вопрос, закончился ли кризис для российского потребителя, по его мнению, ответ отрицательный — по большинству показателей потребительского климата ситуация даже ухудшилась по сравнению с 2016 годом, заключил он.

Снижение оптимизма у россиян подтверждает и ежегодное исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество-2019», проводимое компанией Deloitte. Согласно проведенному опросу, среди россиян растут пессимистические настроения: только 9% опрошенных заявили, что прогнозируют в новом году рост экономики, что вдвое ниже показателя 2018 года. Почти половина участников опроса (47%) заявили, что прогнозируют спад. Уровень неопределенности среди россиян в два раза выше среднего показателя по Европе, отмечают авторы исследования.

Тем не менее пессимистические ожидания от 2018 года не повлияли на покупательную способность россиян, отмечают аналитики. Число россиян, считающих, что она ухудшилась, было приблизительно на одном уровне в 2017 и 2018 годах (около 45%). Наиболее оптимистичны относительно своих расходов молодые люди (18–34 лет) и люди с высоким уровнем дохода, указано в исследовании.

Ольга ДУБРАВИЦКАЯ