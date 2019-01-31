31.01.2019 10:00 299

Банк России выступает против снижения планки активов в 400 тыс. руб. для отнесения россиян к категории особо защищенных неквалифицированных инвесторов, но готов обсуждать с брокерами перечень финансовых инструментов, в которые можно будет инвестировать их средства. Такую позицию озвучили РБК в пресс-службе ЦБ.

Речь идет о внесенном в Госдуму в последние дни прошлого года законопроекте, вводящем новую градацию частных инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Документ предлагает разделение инвесторов на четыре категории, вместо двух, для отнесения к каждой из них предусмотрены свои критерии, а также составлен список разрешенных сделок. Оценкой квалификации клиента и отнесением его к той или иной категории будут заниматься сотрудники брокеров, форекс-дилеров и других профессиональных участников рынка, в зависимости от того, чьим клиентом является частный инвестор.

«Принципиально важно»

Профессиональные участники рынка подготовили к положениям законопроекта поправки, которые сейчас Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обсуждает с Центробанком, сообщили РБК два источника, знакомые с ходом дискуссии. Одним из основных предложений брокеров было снижение числа особо защищенных неквалифицированных инвесторов путем уменьшения порога в 400 тыс. руб. (объем денежных средств у физического лица и/или стоимость приобретенных для него финансовых инструментов), который позволяет частному инвестору претендовать на более высокую категорию. Этот планку инвестор может обойти, только сдав специальный экзамен.

«Участники рынка хотели бы определить порог на уровне 150-160 тыс. руб.», — сказал один из собеседников РБК. По словам другого источника, участники рынка нижнюю планку предлагают установить на уровне 160 тыс. руб. Предлагаемые суммы согласуются со средним размером индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых населением. По данным ЦБ, средний размер счета брокерского ИИС по итогам 2017 года составил 147 тыс. руб., а средний размер ИИС в доверительном управлении — 386 тыс. руб.

В то же время в Банке России снижение порога ниже 400 тыс. руб. считают нецелесообразным, сообщили РБК в пресс-службе регулятора. «Для регулятора представляется принципиально важным совершенствование процедур тестирования соответствия риска финансового инструмента пониманию этого риска инвестором, а не расширение числа розничных инвесторов, которым возможно продавать инструменты без тестирования», — подчеркнули в Банке России.

Четыре категории

Законопроект, вносящий поправки в закон «О рынке ценных бумаг», предполагает разделение частных инвесторов на следующие категории:

особо защищенные неквалифицированные инвесторы — по общему правилу все физические лица будут относиться к этой категории. Профессиональные игроки рынка смогут вкладывать их средства в простые и наименее рисковые инструменты. Особому защищенному инвестору предполагается разрешить сделки с ценными бумагами первого и второго котировального списка (за исключением коммерческих облигаций), с паями инвестфондов, иностранной валютой и драгметаллами;

— по общему правилу все физические лица будут относиться к этой категории. Профессиональные игроки рынка смогут вкладывать их средства в простые и наименее рисковые инструменты. Особому защищенному инвестору предполагается разрешить сделки с ценными бумагами первого и второго котировального списка (за исключением коммерческих облигаций), с паями инвестфондов, иностранной валютой и драгметаллами; простые неквалифицированные инвесторы — должны располагать средствами более 400 тыс. руб. или сдать специальный экзамен. Им будет доступны более сложные инструменты — маржинальные сделки (на них берется заем у брокера) и производные финансовые инструменты (например, фьючерсные контракты), последние — только после прохождения тестирования у брокера;

— должны располагать средствами более 400 тыс. руб. или сдать специальный экзамен. Им будет доступны более сложные инструменты — маржинальные сделки (на них берется заем у брокера) и производные финансовые инструменты (например, фьючерсные контракты), последние — только после прохождения тестирования у брокера; простые квалифицированные инвесторы — распоряжаются средствами от 10 млн руб., смогут проводить любые сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами при условии, что брокер будет регулярно напоминать клиенту о рисках таких финансовых инструментов;

— распоряжаются средствами от 10 млн руб., смогут проводить любые сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами при условии, что брокер будет регулярно напоминать клиенту о рисках таких финансовых инструментов; профессиональные инвесторы — вложения от 50 млн руб., ограничений на инвестиции практически нет.

Инвестор может лишиться присвоенной категории во время ежегодного пересмотра брокером соответствия клиента его статусу. При потере более высокого статуса инвестору перестанут быть доступными определенные сделки. Ему не придется сразу же продавать бумаги, которые он купил в другом статусе, подчеркнули в ЦБ, но право продать у него будет. Сценарий, при котором из-за потери статуса инвестор понесет убытки, исключен, подчеркнули в ЦБ.

ЦБ готов обсуждать

Снижением планки для «особо защищенных» список предлагаемых поправок от профучастников рынка не ограничивается. Так, по словам источников РБК, профучастники хотели бы расширить список сделок, которые могут совершать особо защищенные неквалифицированные инвесторы. Например, наделить их правом:

покупать ценные бумаги, допущенные к торгам третьего уровня

совершать маржинальные сделки (средства на которые клиент берет в заем у брокера)

приобретать деривативы с полной защитой (структурные продукты, готовые инвестиционные стратегии).

Простым неквалифицированным инвесторам предлагается разрешить доступ к срочному рынку (фьючерсы, опционы и т.д.) без прохождения специального тестирования.

По словам собеседника РБК, участвующего в обсуждениях, в вопросе расширения списка доступных для неквалифицированных инвесторов сделок со стороны ЦБ есть поддержка. Перечни доступных для особо защищенных инвесторов сделок могут быть уточнены, сказали РБК в пресс-службе ЦБ, уточнив, что сейчас с участниками рынка обсуждаются критерии.

Кроме того, в ЦБ сообщили, что готовы поддержать предложение об освобождении брокера от проверки всех данных потенциального инвестора, но не от обязанности проверять достоверность информации о денежных средствах клиента.

Прохождение экзамена клиентом для получения статуса простого неквалифицированного инвестора также вызывает вопросы со стороны участников рынка. Пока что не определен формат экзамена, но в законопроекте прописано, что инвестор должен будет сдавать его, например, на сайте биржи или саморегулируемой организации (СРО). По словам источника, одно из предложений — сделать возможным прохождение тестирования у самого брокера. В ЦБ ответили, что данный вопрос также «находится в стадии содержательного обсуждения».

Затронет 80% рынка

Число активных игроков на финансовых рынках среди физических лиц (совершили хотя бы одну сделку в месяц), по данным Мосбиржи, к концу 2018 года приблизилось к 200 тыс. человек — в декабре их стало 190 тыс. против 109 тыс. в декабре 2017 года. Всего уникальными клиентами числятся 1,95 млн человек. В то же время, следует из обзора ЦБ за 2017 год, две трети клиентов крупнейших брокеров (68%) держат на счетах меньше 10 тыс. руб., а почти треть открывают счета на суммы от 10 тыс. руб. до 1 млн руб.

«У людей [частных инвесторов — РБК] на счетах очень небольшие деньги, если посмотреть на ИИС, — 100 тыс. и 200 тыс. руб., сумма 400 тыс. и больше есть у очень небольшого процента», — отмечает профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов. Таким образом, по его словам, в связи с принятием законопроекта о категориях инвесторов в нынешнем виде, чуть ли не 80% рынка окажется неспособной инвестировать так, как это делалось до сих пор.

С другой стороны, ограничения, конечно, нужны, потому что «многие инвесторы вкладываются в инструменты, которые им не нужно даже рассматривать до тех пор, пока они не поймут, что это за инструменты», отмечает Шибанов. «Людей, которые просто приносят свои зарплаты и говорят «продайте мне биткоин», надо стараться ограничивать от возможности инвестировать в неудачные инструменты», — подчеркивает он.

Во всем мире распространена практика разделения людей, на тех, кто понимает, что такое финансовые рынки и имеет, например, образовательный сертификат, и тех, кто не понимает. Но на развитых рынках есть, например, институт финансовых советников, чьими услугами могут пользоваться непрофессиональные инвесторы. «То есть если человек показывает, что прибегает к услугам кого-то, кто ему объясняет, что такое рынок и какие инструменты как себя ведут, то этого уже достаточно чтобы он получил доступ к более широкому кругу инструментов доступ», — говорит Шибанов. В российских же реалиях институт финсоветников пока довольно ограничен и в этой сфере есть широкой спектр пока еще не решенных вопросов, заключил он.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ