31.01.2019 10:20 530

ЦБ в этом году немного сбавит темпы по выводу банков с рынка, но число игроков, у которых регулятор отзовет лицензию, все еще внушительно, ожидают в «Эксперт РА». Основные причины сохраняются: нарушение антиотмывочного законодательства и проблемы с капиталом. При этом может усилиться тенденция добровольной сдачи лицензий. В результате из 440 действующих банков к концу года рынок покинут не менее 50 игроков. Прошлогодние аналогичные прогнозы оказались достаточно точными.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило новый прогноз о том, как изменится банковский сектор в 2019 году (есть в распоряжении "Ъ"). В прошлый раз рейтинговое агентство ожидало, что с рынка в 2018 году уйдут 60 банков. Прогноз оказался точным: лицензии отозвали у 57 банков, еще семь добровольно покинули рынок, полностью расплатившись по обязательствам, а ряд банков объединились с другими. В результате к началу 2019 года в секторе осталось 440 банков. По мнению агентства, в 2019 году рынок покинут еще более 50 банков, в том числе за счет добровольной сдачи лицензий, а также сделок M&A.

Банки, которые могут покинуть рынок, агентство делит на три категории, пояснил "Ъ" директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин. В первую входят банки, которые проводят значительный относительно своего баланса объем клиентских операций и, как следствие, несут повышенные риски, связанные с соблюдением законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ). Ко второй категории относятся банки, проводящие высокорискованную кредитную политику. Кредитный портфель таких банков может быть представлен заведомо невозвратными кредитами. «Их ключевой риск связан с утратой капитала из-за доформирования адекватных резервов по требованию ЦБ»,— уточняет господин Доронкин. Третья категория — это банки, которые сдадут лицензию добровольно ввиду отсутствия перспектив развития бизнеса. «Чаще всего это банки со стагнирующим либо сокращающимся кредитным портфелем, а также значительным объемом вложений в высоколиквидные, но низкодоходные активы, такие как межбанковские кредиты или депозиты в ЦБ,— охарактеризовал эту группу господин Доронкин.— Нередко такие банки отличаются крайне низкой процентной маржой и убыточностью бизнеса».

Средним и малым банкам становится сложнее конкурировать в традиционных сегментах на фоне консолидации банковского сектора, поэтому число добровольно сданных лицензий сравняется с показателем прошлого года или превысит его, считает эксперт. Банковский бизнес небольшого масштаба не выдерживает растущих издержек и вынужден уходить с рынка, соглашается гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. По его мнению, чтобы не попасть под расчистку, мелкие банки должны масштабироваться путем слияний с другими игроками либо «обладать сильной бизнес-идеей». Авторы исследования также ожидают новых сделок M&A. Основной интерес будут представлять региональные банки, обладающие сильным брендом, стабильной клиентской базой и разветвленной офисной сетью.

Бенефициарами сокращения числа игроков на рынке станут в основном госбанки и в меньшей степени — крупные частные банки. В итоге доля банков из топ-30 к концу года может увеличиться еще на 1–2 процентных пункта и приблизиться к 90%, говорится в исследовании. Преимущество от политики регулятора государственные и крупные частные банки получают уже около пяти лет, отмечает директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. «Их доля растет на фоне отзыва лицензий при почти неизменной системе страхования вкладов, которая, несмотря на ее расширение на малый бизнес, не защищает интересы реального сектора,— считает он.— В итоге предприниматели размещают средства в основном в системно значимые кредитные организации, а у остальных ситуация ухудшается». Управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский считает, что в ближайшие годы с рынка будут уходить по 40 банков. По его оценке, в этом году будет несколько слияний, а 5–10 банков сдадут лицензию добровольно.

Виталий СОЛДАТСКИХ

