31.01.2019 10:30 541

ФРС не стала менять базовую ставку и сохранила ее на уровне 2,25-2,5%. Это решение принято на фоне опасений за дальнейший рост американской экономики. Именно к таким действиям и призывал Федрезерв президент США Дональд Трамп. Нерешительность ФРС поможет рублю укрепиться, говорят эксперты.

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на текущем уровне — 2,25-2,5%. Такое решение было принято по итогам заседания руководства ФРС.

«В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления регулятор будет терпеливым при определении будущих корректировок целевого диапазона ставки», говорится в заявлении финансового регулятора.

В прошлом году ФРС США поднимала ставку четыре раза. На последнем заседании 18–19 декабря Федрезерв повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до уровня 2,25–2,5% годовых. В результате уровень ставки достиг максимального значения с начала 2008 года.

Примечательно, что на последнем заседании ФРС глава Федрезерва Джером Пауэлл поднял ставку, несмотря на критику президента США Дональда Трамп а и намеки на его возможное увольнение.

Трамп отмечал, что в условиях, когда национальная валюта очень устойчива, а инфляция фактически отсутствует, повышать ставку не стоит. Свое решение все же поднять тогда ставку Федрезерв обосновал тем, что рынок труда продолжает укрепляться, безработица низкая, а экономическая активность растет высокими темпами.

То, что на первом заседании в 2019 году ФРС взял паузу, эксперты называют логичным и очевидным шагом.

«Внешнеполитические отношения США с другими странами никак не изменились (ни с Китаем, ни с Россией, ни с ближайшими соседями). При этом шатдаун, то есть временная приостановка работы правительства США, длился 35 дней и стал причиной значительных бюджетных потерь. В условиях ожидания замедления темпов роста мировой экономики консервативная позиция ФРС США была ожидаема на 100%», — говорит Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс».

Хотя из-за шатдауна выход многих макроэкономических релизов и был отложен, имеющаяся статистика уже фиксирует ухудшение состояния американской экономики, говорит Ольга Прохорова , эксперт «Международного финансового центра».

Так, индекс доверия потребителей в США упал до самого низкого уровня с сентября 2017 года, уровень безработицы вырос на 0,2%, хотя и остался ниже 4%, инфляция замедляется, показатели промышленного производства упали. В таких условиях повышать ставку было бы нецелесообразно, говорит Прохорова.

Между тем, как отмечает Марк Гойхман, эксперт Центра аналитики и финансовых технологий, ФРС сейчас находится в достаточно сложном положении. С одной стороны, экономика США показывает неплохие результаты по росту ВВП, снижению безработицы, потребительскому спросу. В таких условиях ФРС должна уходить от низких стимулирующих ставок, что Федрезерв и делает, постоянно повышая свою ставку по кредитам. Однако после последнего, декабрьского ее увеличения, проявились опасные тенденции.

«Чем выше ставка кредитования в долларах, тем сложнее брать, обслуживать, инвестировать такие кредиты, причем не только в США, но и во всем мире. В этом одна из причин, по которым на сырьевых, развивающихся рынках, на фондовых биржах произошел обвал в конце прошлого года. Надо учесть и риски, связанные с продолжением «торговых войн», обострением политических конфликтов, замедлением мирового экономического роста. Все это подрывает развитие, причем рикошетом может ударить и по самим США. Поэтому риторика ФРС в последнее время становится осторожнее, рынку даются сигналы о возможном более медленном повышении ставок в будущем», — говорит эксперт.

При этом если ранее ФРС говорила о трех возможных повышениях ставки в 2019 году, то сейчас эксперты в этом совсем не уверены.

Однако российской валюте такая политика на руку. Она способна несколько поддержать рисковые активы: сырье, акции, валюты развивающихся рынков, в том числе и российский рубль, который выступает одновременно валютой и «сырьевой», и «развивающейся», говорит Гойхман.

Так, официальный курс доллара США расчетами «завтра», по данным ЦБ, составил 66,1 рублей за американскую валюту.

«Решение американского регулятора будет провоцировать спрос на рисковые активы, в том числе российский рубль. Ближайшей целью укрепления российской валюты будет выступать отметка 65,50 рублей за американский доллар», — говорит Ольга Прохорова, эксперт «Международного финансового центра».

Ожидания отмены повышения процентной ставки ФРС США уже укрепило рубль, и дальнейшее влияние его на российскую валюту вряд ли будет существенным, говорит Денис Лисицын, ведущий экономист компании «ФинИст».

Наталия ЕРЕМИНА

