31.01.2019 10:40 383

Михаил Гуцериев вышел из числа акционеров «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ), 30,4% акций холдинга консолидировал его сын Саид. Как считают эксперты, после решения проблем, возникших в финансовом бизнесе во второй половине 2017 года, семья Гуцериевых возвращается к прежней схеме распределения полномочий. Михаил Гуцериев сконцентрируется на промышленных активах, его сын — на финансовых.

Капитал холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» покинул один из его конечных бенефициаров — Михаил Гуцериев. Это следует из раскрытой в конце января информации по двум НПФ, принадлежащим СФИ: «Сафмар» и «Доверие». Согласно структуре акционеров НПФ на середину октября 2018 года, у Михаила Гуцериева находилось 19,9% акций кипрского офшора Lanbury Trading. Теперь эта доля перешла его сыну Саиду, сконцентрировавшему 100% акций офшора, которому через цепочку компаний принадлежит 30,4% финансового холдинга.

Часть акционеров либо входят в сам холдинг, либо близки его основателям. В частности, НПФ «Сафмар» и «Доверие» владеют соответственно 4,8% и 3,7% акций СФИ. Также 1,7% принадлежит страховой компании ВСК, которой на 49% владеет сам холдинг. Еще одна дочерняя компания — «Инвест-проект», выкупавшая в конце года акции холдинга,— владеет 0,9%. Среди совладельцев холдинга появился офшор Ferlamor Investments (3,4%), ранее замеченный в связях с компаниями, принадлежащими семье Гуцериевых. Впрочем, в СФИ заявили, что на данный момент в холдинге не располагают информацией о бенефициарных владельцах офшора.

Другими крупными акционерами (9,5%) являются фонды, ранее входившие в финансовую группу «Будущее», а ныне принадлежащие компании «Ленинградское адажио» совладельца группы компаний «Регион» Сергея Сударикова (см. "Ъ" от 9 января ). Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» владеет 7,7% акций СФИ.

СФИ — единственный финансовый актив, сохранившийся у семьи Гуцериевых после того, как осенью 2017 года ЦБ санировал Бинбанк (ныне присоединен к банку «ФК Открытие») и Рост-банк (влит в «Траст»). Ранее за развитие финансового бизнеса отвечал племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов. Но после начала оздоровления банков он, как и старший брат Михаила Гуцериева Саит-Салам, вышел из состава акционеров СФИ.

Помимо фондов «Сафмар» и «Доверие» у СФИ есть еще НПФ «Моспромстрой-фонд», который был акционирован в конце прошлого года. Также холдингу принадлежат лизинговая компания «Европлан» и 75% кредитного брокера «Директ кредит центр». На конец третьего квартала прошлого года суммарные активы СФИ превышали 410 млрд руб. Чистая прибыль составила 7,7 млрд руб. На счетах холдинга было забронировано 9,6 млрд руб. для инвестирования.

Нынешнее изменение в структуре владельцев СФИ в холдинге отказались комментировать. Источник, близкий к нему, утверждает, что передача доли Михаила Гуцериева сыну произошла в ноябре 2018 года, что подтверждается и изменением в акционерной структуре Lanbury Trading. Собеседник "Ъ" говорит, что это действие было связано с санкционными рисками, однако не уточняет, какими именно.

В конце января прошлого года Минфин США обнародовал так называемый кремлевский доклад, в который, по мнению авторов документа, вошли люди, близкие к президенту России. В частности, в этом списке присутствуют Саит-Салам и Михаил Гуцериевы, но отсутствует Саид (см. "Ъ" от 30 января 2018 года ). Никаких реальных ограничений список не предполагает, но его участников традиционно относят к группе риска санкций.

«С момента санации Бинбанка и ухода в тень господина Шишханова прошел год. По-видимому, произошло некое оздоровление финансового бизнеса, требовавшее участия Михаила Гуцериева, и теперь происходит перераспределение функций»,— предполагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. По его мнению, «старший Гуцериев возвращается в более известный и интересный ему промышленный бизнес, а Саид становится ответственным за финансовые активы семьи». Таким образом, СФИ может получить новый импульс развития и более активно участвовать в расширении финансового бизнеса, считает эксперт.

Илья УСОВ