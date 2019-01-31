31.01.2019 10:50 312

Большая четверка операторов связи не может прийти к согласию по вопросам развертывания на территории России сетей нового поколения 5G. Государство считает, что следует создать консорциум, который будет владеть частотным ресурсом и распределять его между операторами. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков на круглом столе «О перспективах создания и развития сетей связи 5G в РФ».

Министр цифрового развития полагает, что, несмотря на то, что все операторы высказали противоречивые аргументы, все сошлись во мнении, что должен быть создан некий инфраструктурный оператор или консорциум — не столь важно, как он будет называться.

На заседании также присутствовали эксперты Сбербанка: оценку стоимости строительства инфраструктуры для 5G в 400 млрд рублей они назвали «адекватной».

Проблемы с 5G

Вице-премьер РФ Максим Акимов назвал уровень и качество связи «общенациональным достоянием», которое необходимо поддерживать. Однако главная проблема, которая стоит перед операторами — отсутствие необходимых частот и тот факт, что операторы не могут выделить соответствующие средства на строительство собственных сетей.

«В России благодаря конкуренции операторы могут обеспечить низкую стоимость связи для своих абонентов при очень высоком качестве. Однако низкие цены приводят к тому, что у нас нет возможности инвестировать в строительство своей сети 5G для каждого оператора, — заявил гендиректор «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Василь Лацанич. — Мы очень активно поддерживаем ту концепцию, которую предложило министерство. Мы считаем, что другого подхода практически не может быть».

«Нам нужна национальная программа, которая поставит задачу обеспечить технологический спектр для развития технологий 5G», — заявил глава МТС Алексей Корня. При этом он добавил, что создание одной инфраструктуры для 5G создает риски для информационной безопасности.

Акимов пояснил, что расчистка спектра — это центральная задача, которая сегодня стоит перед государством. «Я буду точно обращаться к своему руководству с тем, что нужно что-то вроде национального комитета развития связи 5G», — сказал он.

Необходимые частоты — это 3,4 — 3,8 ГГЦ. Сейчас они заняты различными «негражданскими военными ведомствами и спецслужбами», объясняет генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Государство должно заняться их расчисткой». Однако еще в конце 2017 года Роскосмос и ФСО высказались против передачи необходимых частот операторам.

Но диапазона в 400 МГг — по 100 МГц на каждого оператора — все равно будет мало, считают представители отрасли. Также существует резервный диапазон от 4,8 МГг до 5 МГг, но для его работы у телекома пока что нет оборудования.

Скорость решает все

В России сеть 5G скорее всего не заработает раньше 2022-23 года. Однако по данным Deloitte, озвученным на заседании, уже к 2025 году каждое седьмое мобильное устройство в мире будет использовать 5G. «Это позволит развивать рынок беспилотного транспорта, AR- и VR-медицины и т. д., — говорит Максим Акимов. — Пока реализованных кейсов нет, и компании боятся инвестировать. Но бизнес-кейсы появятся тогда, когда мы уже опоздаем с финансированием».

Реализация сетей 5G в любом случае будет развиваться из центральных регионов. В 2018 году правительство Москвы заключило с «Мегафоном» и «Вымпелкомом» договоры о пилотировании сетей 5G и провело прямую трансляцию матча Россия-Турция в рамках ЧМ-2018. «Мы планируем заключить такие же соглашения и с другими крупными операторами связи», — сказал заместитель руководителя ДИТ Александр Горбатько.

На заседании «Мегафон» и Ростелеком заявили, что ими уже создано юридическое лицо «для ведения диалога с государством по вопросам развертывания сетей 5G» и предложили другим операторам присоединиться к диалогу через созданную организацию.

«Вымпелком» и МТС готовы к диалогу о распределении частот, но на равных условиях. Стоит отметить, что после покупки оператора Yota «Мегафон» получил самый широкий частотный диапазон, которого нет у других операторов. Это позволило оператору первым вывести на рынок сеть 4G+, которая в некоторых регионах остается единственной работающей сетью на сегодняшний день.

«Нам нужна здоровая конкуренция, — сказал Носков. — У нас мало необходимых частот, поэтому мы не можем отдать их на конкурс. Все заберет одна компания». Поэтому операторы не спешат вкладывать собственные деньги в подготовку инфраструктуры: если те немногочисленные частоты, которые подходят для работы сети 5G, достанутся другому игроку, то деньги, вложенные в создание сети, будут выброшены на ветер.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff

