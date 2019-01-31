31.01.2019 11:00 343

Доллар подешевел к корзине основных валют в четверг после того, как Федрезерв смягчил риторику по итогам последнего заседания, что оказало поддержку таким валютам, как австралийский доллар и евро.

ФРС сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50 процента и сообщила, что будет терпеливой в отношении её возможного повышения в текущем году. Из заявления пропали фигурировавшие там в декабре фразы о том, что риски для экономического прогноза "в общем сбалансированы" и дальнейшее повышение ставок было бы уместным в 2019 году.

К 9.31 МСК индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,1 процента до 95,28 пункта после падения на 0,4 процента накануне.

Австралийский доллар вырос на 0,2 процента до $0,7261 после подъема на 1,3 процента в среду — рекордного с 4 января.

Швейцарский франк и иена прибавили 0,1 и 0,2 процента к доллару до 0,9930 и 108,76 соответственно.

Канадский доллар вырос на 0,1 процента к доллару США до 1,3129 и удерживается вблизи достигнутых в ноябре пиков.

Евро подорожал на 0,2 процента до $1,1504, поскольку миролюбивая риторика ФРС перевесила опасения об ослаблении роста экономики еврозоны.

Фунт стерлингов, на который продолжает давить неопределенность вокруг Brexit, прибавил 0,1 процента до $1,3127.

Новозеландский доллар вырос на 0,3 процента до $0,6909 — максимума с 5 декабря, после того как международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Новой Зеландии, пересмотрев прогноз по ним на "позитивный".

Ватсал ШРИВАСТАВА. Перевела Марина БОБРОВА. Редактор Андрей КУЗЬМИН