Сбербанк заявил требование к структуре ГК «Юлмарт» в размере 1,3 млрд рублей

31.01.2019 11:30 409

Сбербанк России подал заявление о включении долга перед ним в размере 1,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания», говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Заявление банка суд рассмотрит 6 февраля.

Арбитраж 22 августа 2018 года по заявлению ООО «БигБокс» ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания».

Кроме того, суд 5 июля прошлого года ввел процедуру наблюдения в отношении НАО «Юлмарт». Временным управляющим должника был утвержден Денис Тихмянов. Требование ООО «БигБокс» в размере 100 миллионов рублей было включено в реестр требований кредиторов «Юлмарта».

С заявлениями о банкротстве «Юлмарта» в суд обращались предприниматель Олег Морозов (долг составил 248 миллионов рублей, заявитель приобрел права требования у Дмитрия Костыгина), ООО «Балтийская электронная площадка» (100 миллионов рублей), а также ООО «Консультационная группа «Санация» (50 миллионов рублей, приобрело права требования у «Балтийской электронной площадки»).

Банкротство акционера НАО

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 24 октября 2018 года ввел в отношении акционера НАО «Юлмарт» Михаила Васинкевича процедуру реструктуризации долгов.

Тогда суд признал обоснованным требование Костыгина к Васинкевичу в размере 405,3 миллиона рублей, эта задолженность была отнесена в третью очередь реестра требований кредиторов.

Финансовым управляющим должника была утверждена Елизавета Ванюшкина. Арбитраж обязал ее представить отчет о своей деятельности за пять дней до даты заседания по рассмотрению итогов процедуры банкротства в отношении Васинкевича.

Рассмотрение отчета управляющего суд назначил на 13 марта 2019 года.

Группа компаний «Юлмарт» — крупный российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьюторская сеть компании охватывала свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны.