31.01.2019 15:30 454

Сырьевые рынки в начале 2019 года окажутся под влиянием решений, принятых в прошлом году в Вашингтоне и в мировых центральных банках. Количественное ужесточение со стороны ФРС США и конец количественного смягчения со стороны ЕЦБ уже начали сказываться на ликвидности: определенная ее часть исчезает, а ведь ликвидность нужна миру, сильно погрязшему в долгах, чтобы поддержать спрос на рисковые активы.

Золото, для которого декабрь был самым лучшим месяцем за два года, снова стало «безопасной гаванью» в океане повсеместной неразберихи. Возобновившийся спрос как на золото, так и на серебро поддержали такие факторы, как падение доходности по десятилетним американским облигациям до минимума почти за год, снижение ожиданий насчет дальнейшего повышения ставок и доллар, который перестал расти.

Торговая сделка между США и Китаем могла бы поддержать рынок, но рыночная динамика, свойственная концу экономического цикла, и риск рецессии в сочетании с растущей энергичностью центральных банков по вливанию ликвидности в рынки будут этому препятствовать. В такой обстановке мы ждем роста в сегменте драгоценных металлов, большие возможности в секторе промышленных металлов и ограниченные перспективы роста нефти.

Золото и серебро

В этом году мы ожидаем рост спроса на золото — инвесторы снова ищут защиты от растущей волатильности и неопределенности по другим классам активов. Хедж-фонды только в начале декабря перешли на длинные позиции по золоту, а до этого на протяжении шести месяцев торговали по коротким позициям. Этот рост спроса вместе с продолжением накоплений долгосрочных инвесторов через биржевые фонды должен дать золоту достаточный толчок для прорыва вверх. Ключевой областью сопротивления, на наш взгляд, станет диапазон между $1360 и $1375 за унцию.

Благодаря благоприятным условиям для инвестирования в сегменте драгоценных металлов свое положение должно восстановить и серебро. С исторически низкого уровня выше 80 (отношение цены золота к серебру, то есть цена золота в унциях серебра) соотношение двух металлов может упасть в сторону пятилетнего среднего значения на отметке 74. Исходя из этих допущений, мы ожидаем, что к концу года цена золота составит $1350 за унцию, а серебро будет стоить $18 за унцию.

Таким образом, прогноз по золоту можно охарактеризовать как относительно консервативный. Однако прорыв выше $1375 за унцию (максимум 2016 года) может сигнализировать о дальнейшем укреплении в сторону $1480 за унцию.

График 1. Изменение стоимости фьючерсов на золото:

Нефть

Прогнозировать уровень цен на нефть становится все сложнее. Движение котировок становится все более непредсказуемым: так, после сильного взлета в начале октября 2018 года последовало падение цены на нефть марки Brent до $50 за баррель уже в декабре.

На котировки нефти влияет множество меняющихся факторов. Если прибавить к этому еще и усиление политического вмешательства (спасибо президенту Трампу и другим), то неудивительно, что с начала 2019 года неопределенность только выросла. Вдобавок к негативным факторам прибавилось общее замедление мировых экономик.

Мы считаем, что нефть продолжит восстановление до более высоких значений. Что касается спроса, рынок уже учитывает резкое ухудшение глобального роста. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки с января и в течение дальнейших шести месяцев поможет стабилизировать рынок. Дополнительная поддержка может прийти со стороны США, которые дают понять, что они не готовы делать исключение для некоторых стран, желающих продолжить покупку нефти в Иране.

Между тем добыча в США остается ключевым фактором для мирового рынка, поскольку ее резкий подъем в прошлом году вместе с уже упомянутыми «исключениями» помог обратить вспять «бычьи» настроения на рынке. Рост добычи сланцевой нефти в США, вероятно, замедлится после падения цен, но если ориентироваться на распродажу 2014-2016 годов, то может потребоваться где-то от трех до шести месяцев, прежде чем это произойдет. Сейчас же, несмотря на стабилизацию цен к концу года, продолжается рост производства сланцевой нефти в США год к году на уровне около 2 млн баррелей в сутки.

В первом квартале стоимость марки нефти WTI находится чуть выше $50 за баррель, двигаясь в диапазоне $45-55 за баррель. Движение котировок будет зависеть от дальнейших событий с точки зрения торговли, а также от изменения количества работающих буровых установок в США за неделю и того, смогут ли страны из ОПЕК+ обеспечить согласованное снижение добычи. Нефть марки Brent, вероятно, уже дошла до минимума на ключевом с психологической и технической точки зрения уровне в $50 за баррель. Средняя цена достигает уровня $60 за баррель по мере закрепления в диапазоне $55-65.

Медь

После распродажи в июне прошлого года медь до конца года оставалась в рамках своего ценового диапазона, выстояв против множества неприятных для рынка новостей. Хотя аналитические показатели стали улучшаться, что видно по имеющимся запасам и перспективам снижения предложения, риски негативного освещения в СМИ, связанные с торговыми войнами и более слабыми экономическими данными, держали котировки в строгих рамках.

Деэскалация торговой войны США и Китая и дальнейшее смягчение курса китайского ЦБ в сочетании с относительно ограниченными перспективами по предложению меди должны, по нашему мнению, оказать металлу необходимую поддержку в 2019 году. Мы считаем, что при текущей цене около $2,65 за фунт высокосортная медь вернется к значению $3 за фунт в первой половине 2019 года, что эквивалентно $6600 за тонну меди на Лондонской бирже металлов (LME).

Разумеется, наибольшие риски в этом сценарии связаны с замедлением мировой экономики, которое может повлиять как на строительство жилья, так и на продажи автомобилей. Автомобильный рынок Китая испытал самое резкое месячное падение за шесть лет в прошлом месяце, что привело к первому годовому снижению за тридцать лет.

Оле ХАНСЕН, Forbes Contributor

