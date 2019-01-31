ЦБР не видит рисков для рубля из-за начала отложенных покупок валюты, не планирует их увеличивать

31.01.2019 17:30 307

ЦБР не ждет рисков для рубля в связи с началом проведения отложенных покупок валюты на рынке для Минфина, сказала в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина, добавив, что их ежедневная сумма в 2,8 миллиарда рублей возрастать не будет.

"Никаких рисков для рубля мы не ждем. Это решение... уже учитывается рынком", — сказала Набиуллина.

"Второе — мы никак объемы закупок менять не собираемся. Встает часто этот вопрос, что если курс куда-то двинется, то мы можем начать менять объемы закупок. У нас эти закупки никак не связаны с тем, что мы хотим влиять на курс рубля".

"Есть только единственный случай, когда мы можем приостановить все закупки — регулятивные и отложенные, — если возникнут риски финансовой стабильности. Как мы приостанавливали закупки в прошлом году. Это никак не связано с уровнем курса рубля", — сказала она.

Центробанк объявил в прошлую пятницу о намерении с 1 февраля начать отложенные в 2018 году покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Накопленный за время паузы объем Банк России будет закупать равномерно в течение трех лет, что увеличит ежедневный размер приобретения иностранной валюты на внутреннем рынке на 2,8 миллиарда рублей.

Аналитики говорили, что намерение Центробанка приступить к отложенным покупкам иностранной валюты в рамках бюджетного правила может ухудшить динамику рубля на коротком горизонте.

ЦБР с 15 января по 6 февраля покупает в плановом порядке по 15,6 миллиарда рублей в день Таким образом, с 1 февраля ежедневные покупки вырастут до 18,4 миллиарда рублей в день, или на 18 процентов.

Центробанк приостановил покупки валюты с августа 2018 года из-за повышенной рыночной волатильности в связи с угрозой введения новых санкций США и бегства капитала с развивающихся рынков. Во время паузы Центробанк перечислял валюту Минфину из своих резервов.

ЦБР возобновил регулярные интервенции с 15 января.

Накопленный объем валюты, которую Центробанк не покупал на внутреннем рынке, составляет более 2 триллионов рублей, или около $31 миллиарда.

Елена ФАБРИЧНАЯ, Полина НИКОЛЬСКАЯ, Татьяна ВОРОНОВА. Текст Дарьи КОРСУНСКОЙ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ