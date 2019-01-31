Глава НАУФОР: приток розничных инвесторов на фондовый рынок РФ в 2019 году может обновить рекорд

31.01.2019 17:40 346

Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев прогнозирует, что с помощью крупных банков, активно развивающих в последний год собственные торговые платформы, приток частных инвесторов на рынок ценных бумаг в 2019 году усилится.

Московская биржа сообщила, что за 2018 приток новых клиентов-физических лиц на фондовый рынок был рекордным, составив свыше 540.000 человек.

НАУФОР связывает текущий всплеск интереса к фондовому рынку у населения с вниманием к нему крупных банков – именно они предоставляют своим многочисленным депонентам, клиентам с депозитами, услуги по торговле ценными бумагами. Со снижением ставок по вкладам клиенты ищут более доходные инструменты.

"Весь 2018 год банки, как и остальные участники индустрии, трудились над развитием, автоматизацией, продвижением своих услуг, а также продуктовым рядом для розничных инвесторов. Благодаря этому, я уверен, на конец 2019 года мы увидим существенный, еще более существенный, чем в 2018 году, рост количества розничных инвесторов на фондовом рынке", — сказал Тимофеев.

После расчистки Центробанком финансового сектора от недобросовестных и слабых игроков, в результате которой с рынка ушло 40 процентов участников, конкуренция на нем ухудшилась, плюс крупнейшие госбанки потеснили брокеров на их поле, вынуждая уходить в маргинальные высокотехнологичные сектора.

"Разумеется (конкуренция ухудшилась)... Важно, что Банк России это понимает, делая фокус на развитии конкуренции в ближайшем будущем. На наш взгляд, условие для этого – верная регуляторная нагрузка для разных групп участников, оставляющая шанс на появление и борьбу за свою долю рынка малых и средних компаний, стимулирование интереса к финансовому рынку со стороны потребителей", — сказал Тимофеев.

ЦБР видит решение в поддержке платформ конкурентного предложения услуг — маркетплейсов.

"Следует учитывать, что основной риск для конкуренции в ближайшее время в том, что на фондовый рынок выходят крупные банки, что может привести к незнакомой пока фондовому рынку, характерной для банковского сектора, концентрации. Это будет вызов, на который нужно будет найти ответ", — добавил Тимофеев.

На вопрос, опасается ли НАУФОР, что госбанки вытеснят небанковских брокеров с фондового рынка, глава ассоциации сказал:

"Это вопрос конкуренции. Я полагаю, что регулятивная нагрузка может позволять существовать компаниям разного масштаба, с разными бизнес-моделями. Важно также и сохранить возможность компаниям предлагать широкий набор сервисов и инструментов, позволяя им конкурировать друг с другом в этой плоскости, оставляя место для финансового инжиниринга, продуктового разнообразия".

"Банку России придется столкнуться с риском конкуренции крупных банков не только друг с другом и другими участниками рынка, но и с биржами — благодаря крупнейшим банкам мы увидим миллионы розничных клиентов на фондовом рынке, это хорошо, но они могут вытеснить остальных игроков, лишив рынок ликвидности, навязав свои представления о продуктом ряде", — сказал Тимофеев.

ИНОСТРАННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Банк России в своем письме поставил точку в недавней дискуссии о предложении услуг иностранных финансовых компаний российскими игроками, указав, он не одобряет эту практику. Руководство ЦБР выступало против того, что локальные игроки способствуют выводу активов зарубеж, этими активами управляют иностранные компании, которые не несут ответственности по российскому праву.

НАУФОР предлагает вернуться к этой теме.

"Банк России подкрепил свою точку зрения, отозвав за это лицензии у целого ряда форекс-дилеров", — напомнил Тимофеев.

За нарушения законодательства о рынке ценных бумаг ЦБР аннулировал с 27 декабря 2018 года лицензии форекс-дилеров у Телетрейд Групп, Форекс Клуб, Альпари Форекс, Фикс Трейд и Трастфорекс.

"Новое регулирование инвестиционных советников, устранение препятствий, мешающих российским компаниям самим оказывать такие услуги, позволяет вернуться к этой теме и определить условия доступа российских инвесторов к иностранным финансовым продуктам", — сказал Тимофеев в интервью Рейтер.

НАУФОР разделяет подход Банка России в части того, что операции российского инвестора, в том числе и на иностранном рынке, должны как можно больше осуществляться через российскую индустрию, принимающую на себя за это ответственность.

Российским инвесторам локальные торговые площадки уже дают возможность покупать иностранные акции через так называемый неспонсируемый доступ.

Санкт-Петербургская биржа торгует акциями уже почти 600 американских эмитентов и собирается в 2019 году увеличить число иностранных ценных бумаг до 2.500.

"Полагаю, что и квалифицированные, и неквалифицированные инвесторы должны иметь возможность доступа к иностранным финансовым инструментам, допущенным к обращению в России — сейчас это так. Вряд ли квалифицированные инвесторы должны ограничиваться в путях приобретения иностранных финансовых инструментов. Разумеется, мы бы предпочли, чтобы для этого им не приходилось искать услуги иностранных финансовых организаций", — сказал Тимофеев.

Сегодня, если инвестор попробует приобрести на зарубежном рынке иностранные акции через российского брокера, тот будет вынужден обеспечить дополнительный капитал для их хранения.

"Понятно, что это заставляет российского инвестора искать, а брокера предлагать более дешевый вариант – прямое взаимодействие с иностранной организацией. Мы исправляем это сейчас вместе с Банком России", — сказал Тимофеев.

ЦБР вместе с НАУФОР работает над законопроектом о разделении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, среди последних будет группа — особо защищенные клиенты. В зависимости от категории, им должны будут предлагаться определенные инвестиционные продукты, так ЦБР хочет оградить неподкованных финансово граждан от рискованных вложений.

"Идея Банка России, которую мы разделяем, – забота о массовом неквалифицированном инвесторе, который выходит на фондовый рынок", — сказал Тимофеев.

Однако в предложенную Банком России группу особо защищенных клиентов попали многие, кому стоило бы разрешить более широкий круг инструментов — тех, кто демонстрирует достаточную осторожность и умение зарабатывать на фондовом рынке, считает он.

"В любом случае, стоит упростить и доступ к большему кругу инструментов для этой группы, упростив их переход в следующую категорию. Мы также думаем, что ограничения на инструменты, предусмотренные для неквалифицированных инвесторов, не должны касаться управляющих и инвестиционных советников – иначе зачем они нужны? Их компетентность компенсирует некомпетентность инвесторов, а требования к инвестиционному профилированию и ответственность перед клиентом выше, чем у брокера", — сказал Тимофеев.

Как ожидается, законопроект может быть принят в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы, а ко второму чтению НАУФОР удастся внести нужные рынку решения.

Параллельно с этим законопроектом Госдуму проходит проект о страховании средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), он готовится ко второму чтению. Предполагается, что страховка не будет покрывать рыночный риск, а только случаи банкротства брокеров.

НАУФОР предлагает развивать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

"Анализ показывает, что популярностью пользуются ИИС первого типа, предполагающие возврат НДФЛ из бюджета, благодаря чему они выигрывают по сравнению ИИС второго типа. Для того, чтобы ИИС второго типа, которые не предусматривают возврата средств из бюджета, стали бы более привлекательными, необходимо дать им дополнительные преимущества, в том числе большую, чем по ИИС первого типа, сумму взноса — не 1 миллион рублей как сейчас, а 2,5 миллиона рублей в год", — сказал Тимофеев.

"Во-вторых, создание по аналогии с ИИС пенсионных счетов, которые могли бы открывать управляющие в рамках проекта индивидуального пенсионного капитала. Почему бы не дать для этой, теперь добровольной, пенсионной концепции большее разнообразие пенсионных схем, среди которых граждане могли выбирать. Пусть НПФ и управляющие конкурируют друг с другом, добиваясь для клиентов лучших результатов".

Елена ФАБРИЧНАЯ, Ринат САГДИЕВ



Редактировали Екатерина ГОЛУБКОВА и Дмитрий АНТОНОВ